به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌‌الله عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر امروز در دیدار مدیران و معاونان انتقال خون سراسر کشور با اشاره به وضعیت علم آموزی در دانشگاه‌ها گفت:‌ دانشی که امروزه در دانشگاه‌های کشر مطرح می‌شود لاشه علم است.



وی با بیان اینکه علم سکولار دانشجوی سکولار تربیت می‌کند، ادامه داد: مطالب درسی امروز که به دانشجویان ارائه می‌شود باعث نمی‌شود که کسی به اسلام روی بیاورد.



آیت الله جوادی آملی با اشاره به حضور افراد متفاوت در دانشگاه‌های کشور گفت:‌ در حال حاضر در دانشگاه‌های کشور کمونیست‌ها، ملحدها و مسلمانان وجود دارند و در کنار هم هستند و سخنی از خدا و پیامبر (ص) بیان نمی‌شود.



امام جمعه قم بر اسلامی دانشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: زمانی که دانشگاه‌های ما اسلامی شد همه مشکلات به برکت اسلام رفع شده که باید نسبت به این مسئله اقدام نمایم.



وی در بخش دیگری از سخان خود با اشاره به موضوع اهدا خون گفت: ‌این امر هیچ گونه آسیبی به بدن نمی‌رساند بلکه در سلامت اهدا کننده نیز موثر است.



آیت الله جوادی آملی افزود: کار شما بسیار مقدس است و سازمان انتقال خون باید به مسائل علمی توجه بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد.

