58 اثر تاریخی فارس در فهرست آثار ملی ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، با ثبت این 58 اثر در فهرست آثار ملی تعداد آثار ارسالی در سال جاری به 203 اثر رسیده است که مجموع کل آثار ثبتی استان فارس را به بیش از دوهزار و 300 اثر می رساند .

استان فارس با ثبت دو هزار و 131 اثر تاریخی، فرهنگی در فهرست آثار ملی، در سال 1386 رتبه نخست ثبت آثار تاریخی در کشور را به دست آورده که از این تعداد 871 اثر تاریخی طی سالهای 86 و 85 از سوی سازمان میراث فرهنگی فارس در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است .

این 58 اثر در مناطق مختلف استان فارس پراکنده بوده که با ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی به طور قانونی تحت حفاظت و حمایت سازمان میراث فرهنگی قرار می گیرند و طبق قانون 558 تا569 از کتاب قانون مجازاتهای اسلامی هرگونه اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر شود ممنوع خواهد شد.