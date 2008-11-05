پژوهشکده های فرهنگی و اجتماعی در گلستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین گرائیلی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه فرهنگ رضوی در گفتگو با خبرنگاران گرگان افزود: ایجاد این مراکز در فرایند دستیابی به توسعه مطلوب و همه جانبه موثر است.

وی اظهار داشت: یکی از مراکز مهم که می تواند به توسعه پژوهش و استقبال گروه های سنی مختلف از نمایشگاه فرهنگ رضوی کمک کند، ایجاد پارک علم و فن آوری بوده که در دست پیگیری است.

به گفته گرابیلی، با پیگیری های مجدانه استانداری و دستگاه های اجرایی مرتبط به زودی بستر ایجاد این مراکز را در استان فراهم می کنیم .

مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری گلستان بیان داشت: این استان از وضعیت پژوهشی مطلوبی برخوردار است، اما برای ارتقاء آن باید ساماندهی دقیق تری صورت گیرد

وی عنوان کرد: تحقیق و پژوهش و عدم تقلید کورکورانه یکی از محورهای اساسی در آموزه های دینی است که باید گشترش یابد.

وی یادآورشد: استقبال گروه های سنی مختلف از نمایشگاه فرهنگ رضوی حاکی از آن است که کیفیت این نمایشگاه از سطح مطلوبی برخوردار است.

گراییلی افزود: طراحی مسابقات متنوع فرهنگی و اطلاع رسانی دقیق منجر به افزایش استقبال عمومی از این نمایشگاه می شود.