برنامه هسته اي ايران موضوع نشست مشترك اتحاديه اروپايي باشوراي همكاري خليج فارس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان امارات، اين نشست ها بر اساس توافقنامه اي كه سال 1989 ميان كميسارياي اروپا و كشورهاي عرب حوزه خليج فارس به امضا رسيد، برگزار مي شود.

در اين نشست پيشرفت مذاكرات ميان طرفين براي دستيابي به توافقنامه اي براي آزادي مبادلات تجاري كه همچنان با موانع بزرگي به رغم گذشت حدود 15 سال از امضاي آن وجود دارد، بررسي مي شود.

طرفين همچنين مسائل مختلف منطقه اي و بين المللي از جمله تحولات اوضاع در روند صلح و عراق و افغانستان و پرونده هسته اي ايران را بررسي خواهند كرد.

در هيات اروپايي برايان كافن وزير امور خارجه ايرلند به عنوان رياست فعلي دوره اي اتحاديه اروپا، خاويرسولانا مسئول سياست خارجي وكريس پاتن كميسر روابط خارجي و پاسكال لامي كميسر تجاري اروپا و رياست هيات اعراب را شيخ محمد صباح الاحمد وزير امور خارجه كويت به عنوان رئيس دوره فعلي شوراي همكاري خليج فارس و عبدالرحمن العطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فارس بر عهده دارند.

شايان ذكر است اتحاديه اروپايي به عنوان دومين شريك تجاري كشورهاي عرب حوزه خليج فارس پس از ژاپن قلمداد مي شود صادرات اتحاديه اروپا به اين كشورها در سال 2002 به 25 ميليارد دلار در مقابل 22 ميليارد يورو واردات است عمده واردات اروپا از كشورهاي عرب خليج فارس را نفت و گاز طبيعي تشكيل مي دهند.



کد مطلب 77806