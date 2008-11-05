بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در بوم 15 متری در گرگان ترسیم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد قلیش لی کارشناس مسئول اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان عصر چهارشنبه در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: "منوچهر رفیعی" هنرمند گرگانی، این بوم را به سفارش این نهاد نقاشی می کند.

وی اظهار داشت: طراحی و نقاشی بارگاه ثامن الائمه به سبک و شیوه سنتی آن با رنگ روغنهای مخصوص از جمله برزک، الیف، زیتون و گلیسرین در حال انجام است و سعی می شود تا روز پایانی این نمایشگاه به اتمام برسد.

این هنرمند گرگانی با 45 سال سابقه کار و دارای مدرک درجه 2 هنری از شورای عالی هنر کشور در هنرهای قدیمی مانند همتا سازی و بازآفرینی تابلوها و خطوط قدیمی و خط کوفی و نستعلیق نیز مهارت دارد.

نمایشگاه فرهنگ رضوی و نمایشگاه قرآن کریم از 11 آبانماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی آغاز شد و تا بیستم آبان ادامه دارد.



