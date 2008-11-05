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۱۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۵۲

بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در بوم 15 متری در گرگان ترسیم می شود

بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در بوم 15 متری در گرگان ترسیم می شود

گرگان- خبرگزاری مهر: بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) توسط استاد نقاشی سنتی ایران همزمان با نمایشگاه فرهنگ رضوی در بوم 15 متری ترسیم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد قلیش لی کارشناس مسئول اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان عصر چهارشنبه در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: "منوچهر رفیعی" هنرمند گرگانی، این بوم را به سفارش این نهاد نقاشی می کند.

وی اظهار داشت: طراحی و نقاشی بارگاه ثامن الائمه به سبک و شیوه سنتی آن با رنگ روغنهای مخصوص از جمله برزک، الیف، زیتون و گلیسرین در حال انجام است و سعی می شود تا روز پایانی این نمایشگاه به اتمام برسد.

این هنرمند گرگانی با 45 سال سابقه کار و دارای مدرک درجه 2 هنری از شورای عالی هنر کشور در هنرهای قدیمی مانند همتا سازی و بازآفرینی تابلوها و خطوط قدیمی و خط کوفی و نستعلیق نیز مهارت دارد.

نمایشگاه فرهنگ رضوی و نمایشگاه قرآن کریم از 11 آبانماه  در تالار فخرالدین اسعد گرگانی آغاز شد و تا بیستم آبان ادامه دارد.

 

کد مطلب 778064

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