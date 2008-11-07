نخستین کنگره بین المللی آموزش پزشکی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این کنگره با عنوان "پیاده سازی استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) در برنامه آموزش پزشکی عمومی" در روزهای 17 تا 19 آبان ماه سال جاری در جزیره کیش در حال برگزاری است.

دکتر الهه ملکان راد - دبیر کمیته علمی نخستین کنگره بین المللی آموزش پزشکی عمومی یادآور شد: این کنگره بین المللی با اهدافی از جمله ارتقای کیفیت آموزش پزشکی عمومی، ارتقا و تثبیت جایگاه آموزش علوم پزشکی کشور در منطقه و قرار گرفتن کشور ایران با عنوان محور توسعه در بخش پزشکی منطقه در راستای سیاست های چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

ملکان راد خاطرنشان کرد: از عناوین محوری کنگره می توان به گزارشهای پیاده سازی استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی، چالشها و تجارب، پیامد برنامه در آموزش پزشکی عمومی، محتوای برنامه های آموزش پزشکی عمومی و روشهای آموزش و فراگیری در دوره پزشکی عمومی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: همچنین تلفیق و ادغام (Integration) در برنامه آموزشی پزشکی عمومی، روشهای ارزیابی فراگیران در آموزش پزشکی، سازماندهی محتوا و عناوین موضوع در برنامه آموزش پزشکی عمومی و ارزیابی و مدیریت برنامه آموزشی پزشکی عمومی و پیوندهای بین برنامه آموزشی پزشکی عمومی و برنامه های آموزشی پزشکی تخصصی از دیگر موضوعاتی است که در مدت سه روز برگزاری این همایش به آن پرداخته می شود.

دبیر کمیته علمی نخستین کنگره بین المللی آموزش پزشکی عمومی با اشاره به عناوین کارگاههایی که در انی کنگره برگزار می شود، گفت: کارگاههای کار عملی در زمینه های تلفیق در برنامه آموزش پزشکی عمومی، ارزشیابی برنامه آموزش پزشکی عمومی، اعتباربخشی در آموزش پزشکی عمومی، آموزش از راه دور و ارزیابی دانشجو در آموزش پزشکی عمومی در مدت برگزاری این کنگره برگزار خواهد شد.

وی از حضور 20 نفر از صاحبنظران بین المللی آموزش علوم پزشکی دنیا به همراه 500 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در این کنگره خبر داد و خاطرنشان کرد: بیش از 550 مقاله به این کنگره رسیده که از این تعداد 80 مقاله به صورت سخنرانی، 19 مقاله به صورت سمپوزیوم، 86 مقاله به صورت طرح ها و ایده های نو و 205 مقاله به صورت پوستر در مدت روزهای کنگره در جزیره کیش ارائه می شود.

ملکان راد اضافه کرد: 10 کارگاه خارجی، 2 کارگاه داخلی و یک نمایشگاه ارائه توانمندیهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی در این کنگره برپا خواهد شد.