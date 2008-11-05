به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیسیون اروپا روز چهارشنبه در گزارش سالیانه خود در زمینه پیشرفت های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا اعلام کرد: ترکیه با وجود داشتن حمایت های سیاسی بسیار قدرتمند، برنامه کاملی برای ایجاد اصلاحات سیاسی اتخاذ نکرده است.

براساس این گزارش، عدم برقراری گفتگوهای کافی و نبود تفاهم میان احزاب سیاسی در این کشور تاثیری منفی بر نحوه اجرای وظایف در موسسات دولتی داشته است.

ترکیه از سال 2005 میلادی گفتگوهای خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا آغاز کرد، اما این مذاکرات تاکنون پیشرفتی نداشته است.