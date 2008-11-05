جشنواره تئاتر رضوی هرمزگان می تواند به جشنواره ای معتبر تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، کریم سعیدیان در جمع خبرنگاران افزود: تئاتر فرصت و مجالی است که هنرمندان می توانند ناگفته های خود را به مخاطبان عرضه و مردم را به سوی روشنگری هدایت کنند.

وی ادامه داد: تئاتر عروسکی فرصتی است که هنرمندان می توانند از زبان عروسک، تخیلات، رویاها و ناگفته های خود را بیان کنند.

سعیدیان ضمن ابراز خوشبینی در خصوص سیاست های حاکم بر جامعه تئاتر کشور گفت: طی چند سال اخیر نگرش و تفکر حاکم بر تئاتر کشور بسیار اصولی و خوشبینانه بوده است و هنرمندان حرفه ای و پیشکسوت هنر نمایش درگیر کارهای فاخر و مورد تایید مردم و نظام شده اند.

وی استقبال مثال زدنی مخاطبان را بسیار امیدوار کننده توصیف کرد و گفت: میل عظیم تماشاگران از وجود دغدغه تئاتر و نمایش در میان مردم حکایت دارد و مسئولان فرهنگی این شهر باید از این پتانسیل های خوب در جهت ارتقا و اشاعه فرهنگ تئاتر استفاده بهینه کنند.