دارابي: دوم خرداد بيشترين سهم را در تخريب چهره هاشمي رفسنجاني ايفا كرده است

قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : در چند سال پس از دوم خرداد در جامعه يك ريل گذاري غلطي از سوي جريان دوم خرداد صورت گرفت كه چون ساختارشكنانه و هنجارشكنانه بود خيلي زود ناكارآمدي و پرتنش و پر ادعا بودن آن براي مردم روشن شد.



وي افزود : مردم در انتخابات شوراها در 9 اسفند 1381 و انتخابات مجلس در اول اسفند ماه سال 1382 ضمن زدن دست رد بر سينه دوم خرداديها " نه " بزرگي را به اين جريان گفتند.



دارابي با تاكيد بر اينكه نسبت مستقيمي بين نتيجه مربوط به شوراها و مجلس و انتخابات رياست جمهوري وجود دارد اظهار داشت : در قبال اين مسئله چند مولفه قابل بررسي است ، اول اينكه مردم به دنبال چهره هاي جديد و خدمتگزار هستند چهره هايي كه درشوراها و مجلس آمده اند تا از اين مولفه تبعيت كنند.



قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي تصريح كرد : مولفه دوم اين است كه مردم به دنبال آن دسته از كانديداهايي هستند كه گفتمان حقيقي را در سرلوحه كار خود قرار دهند نه كساني كه فقط شعار خدمت به مردم را سر مي دهند . بنابراين امروز مشاهده مي شود كه درخواست خيلي قطعي مبني بر اينكه چهره هايي مثل دكتر احمدي نژاد شهردار تهران در معرض كانديداتوري رياست جمهوري قرار گيرند از سوي مردم صورت مي گيرد زيرا مردم با تمام وجود احساس كردند كه عزم و اراده وي براي خدمت به مردم است هر چند وي از اين مسئله استنكاف دارد .



دارابي گفت : سومين مولفه اين است كه مردم به جريانات نشان دادند كه با يك جريان سياسي عقد اخوت نبستند و وقتي كه ديدند كه آراي قبلي آنها درعمل نتيجه بخش نبوده جريان ديگري را انتخاب و اراده خود را براي برنامه جديد ارائه كردند بنابراين ما نتيجه انتخابات رياست جمهوري را خيلي نمي توانيم بدور از نتايج در اين دو انتخابات ببينيم .



وي با اشاره به تبليغات و مطرح كردن چهره هاشمي رفسنجاني و ميرحسين موسوي براي انتخابات آتي رياست جمهوري گفت : طرح اين قبيل چهره ها كه خود نيز اعلام كردند كه بنا ندارند كه درعرصه انتخابات حضور يابند بيشتر از سوي دوم خرداد مطرح مي شود و در واقع نوعي تاكتيك است تا به افكارعمومي آدرس غلط دهند و كانديداي در سايه خود را در زمان مقتضي مطرح كنند .



وي تاكيد كرد : جريان دوم خرداد هيچ نسبتي با هاشمي رفسنجاني ندارد . هاشمي استوانه انقلاب است چون در متن نيروهاي اصول گرا قرار داشته و دارد و همه مي دانند بيشترين هجمه تبليغاتي و تخريبي كه عليه شخصيت هاشمي صورت گرفته است توسط جريان دوم خرداد صورت گرفت و با كمال تاسف چهره هاي روحاني دوم خرداد فقط نظاره گر بودند و درقبال اين مسئله سكوت كردند. چگونه امروز اينها مي خواهند مدافع فردي به نام هاشمي باشند ؟



قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت : بهزاد نبوي در مصاحبه اخير خود اعلام كرده است كه از موقعيت مير حسين موسوي در انتخابات قبلي سوء استفاده شده است و موسوي بناي آمدن در عرصه سياسي را ندارد.



وي تاكيد كرد : ما نبايد كشور را در ميان چند نيرو خلاصه كنيم وقتي كه فضا جامعه باز شد و چهره هاي جديد و نيروهاي كاركشته آمدند فضاي جامعه تغيير كرده است .



دارابي در پايان افزود: بايد به گردش قدرت در جامعه توجه شود با توجه به اينكه در جامعه ما نيروهاي ذيصلاح ، كارآمد، جوان و جديدي وجود دارد كه در عرصه رياست جمهوري حضور يابند تا ان شاء الله شاهد كارآمدي بيشتر نظام اجرايي كشور باشيم.

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