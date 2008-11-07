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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۲۷

حسن زاده به مهر خبر داد:

تدوین آیین نامه جدید بورس داخل / افزایش اختیار دانشگاهها در اعطای بورس

تدوین آیین نامه جدید بورس داخل / افزایش اختیار دانشگاهها در اعطای بورس

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از تدوین آیین نامه جدید بورس داخل کشور و افزایش اختیارات دانشگاهها در اعطای بورس داخل خبر داد.

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آیین نامه جدید بورس به تصویب رسیده است و بر اساس این آیین نامه اختیارات دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای بورسیه کردن اعضای هیئت علمی افزایش یافت.

وی اضافه کرد: بر اساس آیین نامه جدید بورس دوره های کوتاه مدت برای اعضای هیئت علمی ایجاد می شود و این افراد می توانند از تسهیلات این دوره ها برای آموزش و پژوهش استفاده کنند.

حسن زاده گفت: برنامه های مشترک که مورد تایید شورای بورس قرار گیرد نیز می تواند زمینه ای برای فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی باشد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که اعضای هیئت علمی دوره مشترکی را در دوره های دکتری تخصصی با همکاری اساتید خارجی راه اندازی کنند مشمول این آیین نامه می شوند.

کد مطلب 778097

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