به گزارش خبرنگار مهر در بندر عباس، مهدی اصغری در نشست مشترک روسای اتاقهای تعاون سراسر کشور در جزیره قشم افزود: یکی دیگر از مزایای اقتصادی موجود درقشم وجود شهرکهای صنعتی از جمله طولا و کاوه با فعالیت صدها کارخانه است که نشانگر تحقق اهداف منطقه آزاد قشم در زمینه صنعت می باشد.

وی در ادامه از انتخاب جزیره قشم به عنوان قطب نفت، گاز و انرژی کشور یاد کرد و گفت:قشم بزرگترین جزیره غیر مستقل دنیاست و وسعت 3/5 برابری کشورهای بحرین و سنگاپور است و نزدیکی به تنگه هرمز و ذخایر سرشار نفت وگاز از مزیت آن است.

اصغری از حمایتهای همه جانبه دولت خدمتگزارنهم ومجلس شورای اسلامی در پیشبرد اهداف مناطق آزاد به معافیتهای 15ساله مالیاتی فعالیتهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی زمان معافیت مالیاتی هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد را تا 15سال دیگر تمدید کرد.

اصغری بیان کرد: بزرگترین ژئوپارک خاورمیانه وایران سال گذشته در جزیره قشم افتتاح شد و در مجموع بسیاری از پتانسیلهای گردشگری قشم ازجمله جنگل های حرا، غار نمکدان و سایرجاذبه ها زمینه سال تحولی اساسی در شکوفایی قشم محسوب می شود.

