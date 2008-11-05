5+1 باید گامهای عملی برای اعتمادسازی بردارد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ جفری آدامز سفیر انگلیس در تهران پیش از ظهر امروز با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار بروجردی با بیان اینکه افکار عمومی ملت ایران انتظار تغییر سیاستهای 1+5 و برداشتن گامهای عملی برای اعتمادسازی دارند گفت: فشار اقتصادی و تحریم باعث رشد ظرفیتها و توانمندیهای داخلی ایران در بهره‌گیری از ‌فناور‌یهای پیشرفته در حوزه‌های گوناگون شده است و ملت ایران را برای حرکت به سوی پیشرفت و توسعه مصممتر ساخته است.

بروجردی همچنین با بیان اینکه سیاستهای دولت کنونی آمریکا در عرصه‌های مختلف شکست خورده است به نتایج انتخابات اخیر آمریکا اشاره کرد و افزود: افکار عمومی داخل و خارج از آمریکا انتظار تغییرات گسترده در سیاستهای دولت آینده آمریکا در حوزه‌های گوناگون دارند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اقدامات متعدد کشورمان برای ایجاد اعتماد و گزارشات متعدد آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای مبنی بر عدم انحراف ایران از برنامه صلح‌آمیز هسته ای گفت: 1+5 باید گامهای عملی برای تغییر فضا و اعتمادسازی بردارد.

بروجردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسوولیت انگلیس در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان گفت: این سوال مهم وجود دارد که چرا تولید مواد مخدر از زمان حضور نیروهای بیگانه در این کشور چهار برابر شده است.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت نقش مجالس در تقویت مناسبات فی‌مابین افزود: روابط پارلمانی در مجموعه مناسبات دو کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

جفری آدامز سفیر انگلیس در تهران نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت توسعه و گسترش مناسبات با ایران برای کشورش گفت: انگلیس در مناسبات با ایران به داشتن روابطی خوب در آینده‌ می‌نگرد.

وی موضوعات و تحولات منطقه را از مهمترین بستر‌های تقویت همکاریهای دو کشور دانست و افزود: موضوع افغانستان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یکی از زمینه‌های بسیار مهم همکاری دو کشور است.

سفیر انگلیس در ادامه گفتگو و مذاکره را تنها راه حل مسئله هسته ای ایران دانست و گفت:‌ لندن همواره خواستار تداوم گفتگوها و مذاکرات فی‌مابین در این زمینه است.