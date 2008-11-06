مجلس از پراکندگی فعالیتهای قرآنی کشور نگران است

به گزارش خبر گزاری مهر ، جلسه مشترکی بین محمد خواجوی رئیس سازمان دارالقرآن الکریم و حیدری نماینده استان چهار محال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی در محل سازمان دارالقران الکریم دیروز تشکیل شد. در این جلسه که با حضور احمد حاجی شریف معاون آموزش و پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم ، مهدی قره شیخلو معاون پشتیبانی و فناوری اطلاعات ، صفی خانی مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی برگزار شد ، محمد خواجوی، به ارائه گزارش از وضعیت سازمان و طرحهای ملی و سازمانی و فرا سازمانی پرداخت و اظهار داشت: جذب اعتبارات و حمایتهای قرآنی استان با هماهنگی با استاندار و مدیران استانی امکان پذیر است و خواستار حمایتهای متمرکز و برنامه ریزی کلان مجلس و قانونگذاری و حمایت از اعتبارات قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی شد.
در ادامه جلسه حیدری نماینده استان چهار محال و بختیاری خاطر نشان کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که وی در این کمیسیون عضویت دارد در کمیتههای آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، فناوری و تحقیقات و قرآن و علوم حوزوی فعالیت دارد که در حوزه قرآن و علوم حوزوی از جهات مختلف باید مورد اهمیت ، بهرهگیری و برنامهریزی قرار گیرد.
نماینده استان چهارمحال و بختیاری گفت: در مجلس هشتم پرداختن به قرآن و علوم حوزوی با اقبال قابل توجهی از نمایندگان مواجه شده است و اظهار داشت مجلس از پراکندگی فعالیتهای قرآنی گشور نگران است و برای اینکه بتوانیم از سطحینگری پرهیز کنیم باید به فعالیتها تعمیق بدهیم که این نیازمند افق بلند است.
وی اضافه کرد: در حوزههای انتخابیه نمایندگان با درخواستهای متفاوت و گوناگونی مواجه هستند و ضرورت دارد تمامی فعالیتها تمرکز و تعمیق پیدا کند و هدف غایی از کلیه فعالیتها، تشکیل جامعه قرآنی است.
حیدری در ادامه گفت: مجلس شورای اسلامی، اهتمام به کار کارشناسی دارد و از انجام امور هیدتی پرهیز میکند و در حال حاضر در بودجه ، اعتبارات ، حوزه انتخابیه ، کمیسیون و همچنین بین نمایندگان تلاش میکنیم که به قرآن توجه ویژه صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: یکی از راههای توسعه و تعمیق فعالیتهای قرآنی آموزش و پرورش است که متأسفانه قرآن پایینتر از مسایل دیگر قرار دارد، که ضرورت دارد ریشهیابی شود و در کمیسیون هم حرف جدی نمایندگان است.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در ادامه جلسه اظهار داشت: یکی از ضرورتهای نگاه مدیریتی، ثبات برنامهها است و نیاز است برنامههای گذشته پیگیری شود و لازم است یک دستگاه نظارتی به دستگاههای قرآنی کشور نظارت داشته باشد تا هر کدام از دستگاهها در جایگاه خود فعالیت داشته باشند.
خواجوی در ادامه گفت : طرح جامع قرآنی کشور و طرح جامع نهضت قرآن آموزی که با ساعتها زمان جهت تهیه آن با حضور کارشناسان خبره تهیه گردیده است، تا کنون به نتیجه مطلوبی نرسیده و این موضوع، همت و توجه جدی مسؤلین امر را میطلبد .
در ادامه حیدری، نماینده استان چهار محال و بختیاری از نحوه عملکرد و فعالیت اداره نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم و سایر ادارات سازمان دارالقرآن الکریم بازدید به عمل آورد.
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