پایان دور دوم گفتگوهای ملی لبنان با تاکید بر ادامه آرامش سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، دومین دور گفتگوهای ملی لبنان صبح امروز در کاخ بعبدا به ریاست میشل سلیمان رئیس جمهوری این کشور با حضور رهبران و نمایندگان چهارده گروه سیاسی برای تکمیل بررسی مسائل مطرح شده، آغاز شد.



در پایان نشست، بیانیه ای صادر شد. این نشست با سخنان میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان آغاز شد که طی آن، توافق به دست آمده در اولین نشست به ویژه درباره تقویت فضاهای آشتی و آرامش و تاکید بر اجرای تصمیمات باقی مانده از کنفرانس آشتی ملی و مسائلی را که همچنان به رایزنی و تلاش بیشتری نیاز دارد، یادآوری کرد.



رئیس جمهوری لبنان دیدگاه خود را درباره نیازها و عناصر استراتژی فراگیر دفاعی ملی و به ویژه در زمینه های سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادی و اجتماعی بیان و بهبود عملکرد نهادهای دولتی و اصلاح آن را مورد تاکید قرار داد.



سلیمان همچنین بر اهمیت حمایت خارجی از روند گفتگوی ملی لبنان تاکید کرد.



شرکت کنندگان در دومین نشست گفتگوهای ملی، امکان گسترش میز گفتگوها و موضوع استراتژی دفاعی را بررسی کردند و به دیدگاه میشل عون رئیس جریان ملی آزاد در این زمینه گوش فرا دادند.

در پایان نشست امروز، شرکت کنندگان درباره مسائل زیر به توافق رسیدند:



1- هموار کردن راه برای افزایش تماسها و رایزنی هایی که رئیس جمهوری برای نزدیک کردن دیدگاهها انجام می دهد

2- پایبندی به ادامه شیوه آرامش سیاسی و رسانه ای و تشویق روند آشتی و دوری از هرگونه تحریک آفرینی



3- تکمیل بررسی موضوع استراتژی دفاعی



4- ساعت 11 صبح بیست و دوم دسامبر(دوم دی) به عنوان زمان سومین نشست گفتگوهای ملی در کاخ بعبدا تعیین شد.

به گزارش شبکه المنار، پطرس حرب، ولید جنبلاط، میشل المر، محمد رعد، اغوب بقرادونیان، نبیه بری، امین الجمیل، الیاس سکاف، فواد سنیوره، میشل عون، سمیر جعجع، سعد حریری، غسان توینی و محمد الصفدی از رهبران و نمایندگان گروههای سیاسی چهارده گانه شرکت کننده در دومین نشست گفتگوهای ملی بودند.



محمد رعد نماینده جنبش حزب الله درباره پافشاری این جنبش بر گسترش میز گفتگوها گفت : ما بر پایبندی به استراتژی دفاعی اصرار داریم .



فواد سنیوره نخست وزیر لبنان هم درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی باراک اوباما تنها به این عبارت بسنده کرد و گفت : خیلی خوب است.



اما سمیر جعجع در واکنش به این انتخابات مدعی شد : نامزد هشتم مارس (گروه حامیان مقاومت) در آمریکا پیروز شد.



نخستین نشست گفتگوهای ملی لبنان 26 شهریور گذشته به ریاست میشل سلیمان برگزار شد که در آن نشست که فضای آن مثبت توصیف شده بود، شرکت کنندگان درباره بررسی استراتژی دفاعی به عنوان یک اولویت به توافق دست یافتند.