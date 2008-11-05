تمام نیازهای انسان در نماز تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محسن قرائتی عصر امروز در همایش نماز در سیره پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت (ع) در دانشگاه آزاد مشهد افزود: تمام نیازهای انسان در نماز تامین شده و نماز میتواند انسان را به تمام کمالات برساند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به این نکته که ما چهار نوع نماز داریم گفت: این نمازها شامل نماز شکر، نماز بازدارنده از فساد و فحشاء، نماز برای آرامش و یاد خدا و نماز برای رسیدنبه قرب خداوند است.

وی ادامه داد: انسان موجودی بی نهایت طلب بوده واو را جز بی نهایتی چون خداوند نمی تواند آرام کند.

حجت الاسلام قرائتی با بیان این مطلب که خاصیت بی نهایت طلبی انسان هیچگاه نمی گذارد سیر شود، گفت: به همین دلیل است که تاجر از مال و عالم از علم خسته نمی شود.

در ادامه این همایش آیت الله معصومی رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: نماز مقدمه تحصیل رضای خداستو باید توحید عملی را در آن نشان داد.

محمد رسولی دبیر این همایش نیز اظهار داشت: تاکنون 800 مقاله به این همایش رسیده است که 700 مقاله آن از دانشجویان مشهد و منطقه 9 دانشگاه آزاداسلامی و 100 مقاله آن از اساتید دانشگاه می باشد .

وی عنوان کرد: هفت مقاله از اساتید و سه مقاله از دانشجویان به عنوان مقاله برتر انتخاب شده که در همایش ارائه می شود.



