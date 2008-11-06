به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مرتضی ضرابی عصر روز گذشته در مراسم افتتاح مرکز بانک خون بند ناف اردبیل اظهار داشت: تمام دنیا به اهمیت این مراکز پی برده و سرمایه گذاری در این بخش نتیجه بخش و پرثمر بوده است.

مدیر عامل بانک خون بند ناف کشور عنوان کرد: مراکز بانک خون بند ناف در تمام دنیا با رویکرد و برنامه ریزی مناسب در حال گسترش و کشورمان نیز نباید در این شاخه درمانی از دیگر کشورها عقب بماند.

وی افزود: با توجه به تعداد بیمارانی که امروزه با استفاده از سلولهای بنیادی قابل درمان هستند راه اندازی، توسعه و رشد مراکز بانک خون بند ناف در تمام استانهای کشور باید با جدیت پیگیری شود.

ضرابی یاد آور شد: سلول درمانی طی سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته دنیا جایگزین دارو درمانی شده و در ایران نیز به تدریج کاربردی و در حال رشد و گسترش است.

وی ابراز داشت: در حال حاضر بانک بند ناف خصوصی در چند استان کشور فعالیت می‌کنند اما برنامه ریزی شده تا پایان امسال در همه مراکز استانها این واحدها را راه‌اندازی کنیم.

مدیرعامل بانک خون بند ناف کشور با اشاره به راه اندازی مرکز بانک خون بند ناف اردبیل تصریح کرد: راه‌اندازی و ذخیره‌سازی خون بند ناف در این مرکز، انقلابی برای فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه سلول‌های بنیادی استان اردبیل ایجاد خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: از این پس خونگیری از بند ناف نوزاد توسط کارشناسان و متخصصان این امر در مرکز استان صورت خواهد گرفت و خانواده‌ها می‌توانند با اهدای خون بند ناف نوزادان خود به درمان برخی بیماری‌ها کمک کنند.

ضرابی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تاکنون پنج هزار نمونه خون بند ناف در ایران جمع آوری و ذخیره شده است، تاکید کرد: بانک خون بند ناف از سوی مادران باردار خانواده ها جمع آوری می شود.

این مسئول اظهار داشت: سلولهای بنیادی بیشتر در درمان بیماریهایی نظیر تالاسمی، کم خونیها، سرطان خون و بیماریهای ناشی از نقص سامانه ایمنی بدن که منشاء خونی دارند، استفاده می شود.

وی در پایان بیماری ژنتیکی، ترمیم سلولهای عصبی، درمان بیماران کبدی و دیابتی، درمان بیماریهای قلبی، قرنیه و پوست را از دیگر کاربردهای درمانی سلولهای بنیادی برشمرد.