به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،"عبدالقادر محمد العبیدی" گفت : نیروهای ارتش عراق پس از آنکه مسئولیت پرونده های امنیتی در بیشتر استانها را(از آمریکایی ها) تحویل گرفتند؛ آماده هستند مسئولیت امنیتی را از نظامیان آمریکایی در صورت عقب نشینی از عراق برعهده بگیرند.



وی افزود : نیروهای ما از نظر تعداد و تجهیزات کامل شده اند و می توانند ماموریتهای محوله را انجام دهند.



العبیدی گفت : من به عنوان وزیر دفاع عراق، تلاش می کنم پرونده عملکرد نیروها در هر سه ماه را به نوری المالکی نخست وزیر تقدیم کنم تا به طور مستقیم در جریان پیشرفت و توسعه توانمندی های ارتش و مراحل تکمیل امکانات آن قرار گیرد.



وی خاطر نشان کرد : آخرین پرونده ارائه شده به نخست وزیر به آمادگی نیروهای عراقی برای پر کردن خلاء ناشی از عقب نشینی نظامیان آمریکایی اشاره می کند.



وزیر دفاع عراق اظهار داشت : اما اعلام آمادگی وزارت دفاع برای به دست گرفتن مسئولیت امنیتی به جای نظامیان آمریکایی در صورت عقب نشینی، مسئولیت و تعهد بر عهده ما به عنوان نیروهایی است که ماموریت آنها حمایت از عراق در برابر خطرات خارجی است.



عبدالکریم السامرایی معاون رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق روز دوشنبه سیزدهم آبان(سوم نوامبر) از اقدام وزارت دفاع در ارائه گزارشی به نخست وزیر عراق مبنی بر آمادگی نیروهای عراقی برای برعهده گرفتن مسئولیت امنیتی در صورت عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق خبر داده بود.

علی الدباغ سخنگوی دولت عراق امروز گفت : عراق بر عقب نشینی نظامیان آمریکایی بر اساس توافق قبلی تکیه کرده است.



نیروهای عراقی تا کنون مسئولیت امنیتی دوازده استان را برعهده گرفته اند، اما مسئولیت منیتی استانهای بغداد، واسط، دیاله، نینوا، صلاح الدین و کرکوک همچنان در اختیار نظامیان آمریکایی است.