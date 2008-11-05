آمریکا به کشتار غیرنظامیان افغان پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، حامد کرزای در بیانیه ای اعلام کرد: روستاهای افغانستان محل جنگیدن با تروریسم نیست.

در این بیانیه، افغانستان قربانی تروریسم اعلام شده و از آمریکا خواسته شده است به کشتار غیرنظامیان پایان دهد.

بر اساس بیانیه کاخ ریاست جمهوری افغانستان، در حمله هوایی روز دوشنبه ارتش آمریکا، 40 غیرنظامی افغان کشته و 28 غیرنظامی دیگر کشته شده اند.

این بیانیه کودکان و زنان را از قربانیان حمله روز دوشنبه آمریکا در منطقه شاه ولیکات در قندهار اعلام کرد.

به گفته مقامهای محلی افغان، هنوز اجساد زیادی زیر آوار مخروبه های به جامانده از حملات است.

این در حالی است که مقامهای آمریکایی در واکنش به خشم گسترده محافل مردمی و دولتی افغانستان، تنها به یک عذرخواهی ساده درباره این حمله بسنده کرده و از تحقیق درباره این حمله خبر داده اند.



