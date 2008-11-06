95 درصد بذر گندم و جو مورد نیاز کشاورزان گلستان تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا عباسی امروز در جلسه هماهنگی ترویج کشاورزی استان افزود: جهاد کشاورزی با همکاری شرکتهای تولیدکننده بذر در سال زراعی جاری 65 هزار تن انواع بذور گندم گواهی شده و مادری، 95 درصد بذر مورد نیاز و چهار هزار انواع بذور جو مورد نیاز کشاورزان اقدام کرده است.

وی اظهار داشت: استفاده از بذور اصلاح شده یکی از عوامل اصلی افزایش درآمد زارعین در واحد سطح است که باید رعایت شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای داشتن سطح سبز یکنواخت، کاهش خسارت آفات، بیماریها و علفهای هرز و کشت ارقام سازگار با شرایط محیطی مناطق مختلف استان بذر مورد نیاز بین کشاورزان توزیع شده است.

به گفته عباسی، این سازمان به ازای هر کیلوگرم بذر گندم اصلاح هزار و 500 ریال و به ازای هر کیلو گرم جو 610 ریال یارانه پرداخت کرده است.

مدیرزراعت جهاد کشاورزی گلستان از کشاورزان خواست برای دریافت بذور اصلاح شده استاندارد به مراکز خدمات ترویج جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه مراجعه کنند .

وی استاندارد استفاده از بذر اصلاح شده گندم و جو به ازای هر هکتار را 150 کیلوگرم اعلام کرد.

پیش بینی می شود سال زراعی جاری حدود 400 هزار هکتار از مزارع استان گندم و جو کشت شود.