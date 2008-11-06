نگاه به موسیقی در کشور ما با کشورهای غربی کاملا متفاوت است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، منصور ایمانی عصر روز گذشته در مراسم اختتامیه جشنواره کشوری ذکر و ذاکرین رضوی اظهار داشت: در کشور ماه نگاه به موسیقی با دیگر کشورهای جهان کاملا فرق می کند.

وی افزود: موسیقی و دیگر رشته های هنری در کشورمان وسیله ای است که یک قدم ما را به انسانیت نزدیک تر کند در حالی که نگاه به موسیقی در جواع غربی رسیدن به هدف نهایی این رشته هنری و کسب شهرت و آوازه جهانی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان بیان داشت: در کشورما مرکب های هنری را وسیله ای برای ترویج فضائیل انسانی قرار داده اند در صورتی که این مهم در جوامع غربی وجود ندارد.

ایمانی کشیدن شدن موسیقی به ابتذال را از نمونه های بی ارزش کردن این هنر مقدس در جوامع غربی دانست و افزود: متاسفانه امروز در بعضی از جوامع غربی به گونه ای از موسیقی استفاده می شود که ماهیت اصلی این رشته اصیل هنری زیر سوال رفته است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در راستای سیاست گذاریهای مناسب در کشور ما امروز از هنر برای کمال بخشی به جامعه استفاده می شود در صورتی که در زمان قبل از انقلاب این شرایط بدین گونه نبود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به برگزاری جشنواره ذکر و ذاکرین رضوی در سنندج خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره های مختلف هنری در سراسر کشور در ایام میلاد حضرت امام رضا (ع) یکی از اقدامات بسیار خوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شمار می رود.

ایمانی گفت: حضور هنرمندان از سراسر کشور در این استان برای شرکت در جشنواره ذکر و ذاکرین می تواند در راستای ارتقاء سطح توانمندی های هنرمندان کردستانی موثر باشد.

وی از همکاری تمامی دستگاه های دولتی استان که برای برگزاری این جشنواره تلاش و همکاری نموده بودند تقدیر کرد و افزود: امیدواریم که در ادامه راه بتوانیم با بهره گرفتن از امکانات و پتانسیل های موجود برای تعالی فرهنگ غنی کردستان تلاش کنیم.

جشنواره کشوری ذکر و ذاکرین رضوی به مدت دو روز و با حضور بیش از 80 هنرمند در قالب 10 گروه در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار شد.