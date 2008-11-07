سینماگران به نگاه تأدیبی به فیلم و سینما اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح سالن شماره یک سینما جوان عصر روز چهارشنبه 15 آبان‌ماه با حضور سینماگران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون سینمایی وزیر ارشاد و مسئولان بنیاد مستضعفان برگزار شد.

مراسم با نمایش بخش‌هایی از فیلم سینمایی "مزرعه پدری" به کارگردانی زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور و ارائه توضیحاتی از سوی کامران ملکی مجری مراسم درباره کیفیت ساختاری سالن آغاز شد و با سخنان محمدرضا صابری مدیر سینما جوان ادامه یافت.

وی در بخشی از سخنانش درباره امکانات نمایشی و فضای این سالن گفت: عملیات طراحی و ساخت این پروژه منحصربفرد در فضایی با 700 متر مربع از اواخر1385 آغاز شد و بدون تعطیل کردن سایر بخش‌ها کار استانداردسازی سالن انتظار و ساخت و نصب بوفه مدرن و طراحی و اجرای نمای بیرونی مجموعه شهریورماه با ظرفیت 360 صندلی آماده شد.

اما بخش‌هایی از سخنان مهندس محمدی مسئول ساخت و ساز سالن سینمای جوان واکنش سینماگران را در پی داشت. وی گفت: سینما جوان یک با کیفیت مطلوب ساخته شده، اما متاسفانه کیفیت فیلم‌های ما چندان مطلوب نیست و آثار قابل توجه تولید نمی‌شود، این وضعیت در تلویزیون هم دیده می‌شود و کارهای تولید شده در آنجا هم چندان درخور نیست.

وی همچنین به سودآور نبودن سرمایه‌گذاری در زمینه ساخت و ساز سینما اشاره داشت و از فیلمسازان خواست در سینما و فیلم‌های خود دچار گناه نشوند. پس از این سخنان، علیرضا دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی در سخنانی از حمایت نمایندگان مجلس در زمینه چنین ساخت و سازهایی خبر داد.

مدیر عامل خانه سینما دیگر سخنران این مراسم در آغاز سخنان خود گفت: زمانی که نهادهای مشکوک به سینما اقدام به چنین ساخت و سازهایی می‌کنند باید از آنان قدردانی کنیم. همه می‌دانند از نهادهایی که لفظ فرهنگ در عنوان آنها ذکر شده یا در نهاد آنها قرار دارد انتظارهایی برای حمایت از سینما وجود دارد.

محمدمهدی عسگرپور ادامه داد: اما در این سال‌ها همواره از لفظ فرهنگ به گونه‌ای دیگر برداشت شده و بسیاری آن را مساوی گلدوزی و آشپزی و کارهایی از این دست می‌دانند. از همین رو است که سینماگران به چنین لفظی حساس هستند و معتقدند باید فرهنگ را از هنر جدا دانست.

وی با اشاره به فیلم‌هایی چون "نجات سرباز رایان" و "بالیستیک" که دقایقی از آن در سینما پخش شد، گفت: 10 پانزده سال قبل می‌گفتیم فیلم‌هایی از این دست را نشان مسئولان بدهیم تا زمینه تولید چنین آثاری را در ایران فراهم کنند. اما این روزها می‌گوییم بهتر است چنین نشود، زیرا به نظر می‌رسد مسئولان بلافاصله منتظر نتیجه و تولید چنین آثاری هستند.

رئیس هیئت مدیره خانه سینما گفت: زمانی که مسئولان سپاه فیلم "نجات سرباز رایان" را دیدند گفتند ما هم فیلمی مانند این بسازیم. من دوست داشتم همین افراد بروند و ببینند که در آن کشورها چطور فیلم‌های اینچنینی ساخته می‌شود و چه امکاناتی در اختیار فیلمسازان قرار می‌گیرد.

عسگرپور با طرح این پرسش که بعد از انقلاب چه چیزی در اختیار سینماگران قرار گرفته گفت: اگر 30 سال گذشته را یکبار مرور کنیم با این سئوال مواجه می‌شویم که بعد از انقلاب مسئولان چه چیزی به سینما دادند؟ این شرایط در حالی است که به همت سینماگران کشور ما را در عرصه هنر بین المللی به واسطه سینما می‌شناسند.

وی گفت: به سیستم اجرایی سینما چه کمکی شده است؟ آیا تفکری به سینما تزریق شده یا کسی به این مساله فکر کرده که به چه شکل باید سینما را اداره کرد؟ هرچه اهمیت سینما بیشتر شده، فقط بیشتر دولتی شده است و به این شکل دایره سوء تفاهم‌ها گسترش پیدا کرده است.

مدیر عامل خانه سینما خواستار مشارکت بنیاد مستضعفان در تولید فیلم شد و گفت: به نظر می‌رسد در برخی نهادها که به فرهنگ هم مرتبطند، مسئله فرهنگ چندان برایشان جدی نیست. مگر چه اتفاقی می‌افتد بنیاد هم در تولید فیلم سینمایی با موضوع جانبازان مشارکت داشته باشد؟ این مسئله مطمئنا‌ً بیشتر از راه انداختن سالن بیلیارد توسط این نهاد اهمیت دارد.

پس از قرائت اطلاعیه انجمن سینماداران توسط کامران ملکی، که حاوی مضامینی چون اهمیت تاسیس سینماهای باکیفیت و حمایت از اینگونه اقدام‌ها بود، محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی وزیر ارشاد به سخنرانی در مورد تولید، سالن و اکران خوب پرداخت.

جعفری جلوه گفت: سینما هنر صنعت رسانه، قدرتمند و توانا و برتر است و به همین دلیل بیشترین ابزار را برای رفتارسازی در اختیار دارد. چنین زبانی ابعاد لازمه خود را تعریف می‌کند تا به صورت توانا و قدرتمند در عرصه ظاهر شود. سینما صرفاً‌ فیلم ساختن نیست و فیلم دیدن در جمع مخاطبان انبوه است.

وی دلایل حضور مخاطب را در سالن سینما چنین تشریح کرد: چرخه اقتصادی سینما نیازمند حضور مخاطبان در سالن‌‌های سینما است. سینمای نوین ایران پس از انقلاب توانست با درخشش بر فرهنگ کشور تاثیر بگذارد. اما چند دلیل موجب شده تماشاگر از سینما فاصله بگیرد. دلیل اول این مسئله پائین آمدن کیفیت و فرسوده شدن تعدادی از سالن‌های سینما بود.

معاون وزیر ارشاد ادامه داد: نکته دیگر می‌تواند به سهل الوصول شدن امکانات تماشای فیلم در خانه‌ها بازگردد و دلیل سوم حادثه‌ای است که در حوزه مضامین فیلم‌های سینمایی رخ داده است. پائین آمدن مضامین که به دلیل ریسک زیاد بازگشت سرمایه رخ داده مسئله‌ای ناراحت‌کننده در سینمای کشورمان محسوب می‌شود.

جعفری جلوه یادآور شد: وقتی که من در معاونت سینمایی حاضر شدم دوره‌ای بود که لزوم توجه ویژه به ایجاد زمینه حضور تماشاگران در سالن سینما درک شده بود و برنامه‌ریزی برای اکران خوب، فیلم خوب و سالن خوب در این مقطع و تلاش برای بازسازی سینماها شروع شد، برای اکران خوب نیز اکران همزمان در شهرهای مختلف آغاز شده است.

وی همچنین یادآور شد که 140 شهر مرکز شهرستان در مناطق مختلف کشور نیازمند سالن سینما است. جعفری جلوه تاکید کرد که بودجه سینما چندان قابل توجه نیست و برای رسیدن به سینمای مطلوب باید چند صد میلیارد تومان بودجه به سینما اختصاص پیدا کند.

احمدرضا درویش هم بخش عمده سخنان خود را به پاسخگویی به صحبت‌های مهندس محمدی اختصاص داد و گفت: با توجه به جو جلسه و مراسم سئوال‌های بسیاری برایم ایجاد شده است. اول اینکه چرا صندلی‌های مراسم افتتاحیه خالی است؟ دیروز از این برنامه مطلع شدم و حرف زیاد برای گفتن داشتم، اما احساس می‌کنم اینجا اصول میهمانداری رعایت نمی‌شود.

وی ادامه داد: ما اینجا با برنامه‌های تلویزیونی مقایسه شدیم. افتتاح یک سالن سینما اتفاق خوبی است اما اینکه گفته شود افتتاح آن توجیه اقتصادی ندارد سئوال‌برانگیز است. مگر کسانی که این سالن را ساخته‌اند کار بازرگانی می‌کنند که منتظر سود هستند؟ سازندگان این سالن سینما باید درک کند کار فرهنگی کرده‌اند. در همین مجموعه بلیت تئاترهای سطحی 30 هزار تومان است.

درویش گفت: احساس می‌کنم در این جلسه بر سر ما منت گذاشته شده است. این چه حرفی است که می‌گویند، ما سالن می‌سازیم تا شما فیلم خوب بسازید و در سینما گناه نکنید. مگر قرار است در عرصه فرهنگ گناه انجام شود؟ چنین ادبیاتی در شان سینماگران نیست. اینجا مکان مفاهمه است. سینما شاخص فرهنگی کشور است و نباید آن را با پول مقایسه کرد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: در شرایط کنونی اجرای اصل 44 در سینما که مقام معظم رهبری بر اجرای آن تاکید داشته‌اند به چه شکل است؟ ایرانی‌هایی را می‌شناسم که می‌خواهند سینما آزادی را بخرند اما کسی سینما را به آنان نمی‌فروشد؛ چرا؟ چون قرار است اینطور باشد، سینما آزادی و فضایی آنچنانی نباید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.

درویش گفت: با ما مانند زینت‌المجالس رفتار می‌شود. ما را اینجا جمع و توصیه می‌کنند در سینما گناه نکنید. به دلیل این رفتارها از این پس در هیچ مراسم افتتاحیه سینما مگر آنکه متعلق به بخش خصوصی باشد حضور نخواهم داشت. نباید با هنرمندان در این فضاها همانند رعایایی رفتار شود که گرد هم آمده‌اند.

خالق "دوئل" افزود: این چه وضعی است که در آن تناقض‌هایی بزرگ در مدیریت دیده می‌شود؟ یکی از مسئولان هنری که به رئیس جمهوری در امور سینما مشاوره می‌دهد سال قبل اعلام کرد بوی تعفن لاشه سینمای ایران به مشام می‌رسد. این مشاور چطور خود را از سینما و مدیریت آن جدا می‌داند؟

وی ادامه داد: چرا باید جای تقوایی در این سینما خالی باشد و امکان صحبت به مسعود کیمیایی داده نشود؟ پولی که صرف ساخت این سالن سینما شده متعلق به مردم ایران بوده و اگر دولت یا بنیاد امور جانبازان در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کند وظیفه ملی و میهنی است. سخنان درویش با تشویق طولانی‌مدت حاضران در سالن همراه شد.

عزت‌الله انتظامی نیز در بخشی از این مراسم گفت: وضعیت فعلی سینما چندان جالب نیست و باید دید دلیل آن چه مسئله‌ای می‌تواند باشد. شاید خطوط قرمز بیشتر شده‌اند. به نظر می‌رسد سینمای ما در حال حاضر دچار کمبودی است که این کمبود نه به سینماگر و کارگردان بلکه به سیاستگذاران این عرصه مربوط می‌شود.

وی همچنین یادآور شد همانطور که در مورد سینما سالن‌سازی می‌شود، تئاتر هم نیازمند سالن‌سازی از سوی بخش خصوصی است. مرتضی شایسته به عنوان آخرین سخنران این مراسم افتتاح سالن سینما را نشاندهنده پویایی و زنده بودن سینما دانست.