فاز جدید خط انتقال آب به قم افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، سید حسین رضوی درجمع خبرنگاران گفت: خط انتقال آب یکی از سازه های طرح انتقال آب به قم است که به طور 180 کیلومتر از سد کوچهری تا تصفیه خانه دودهک قم ادامه خواهد داشت.

وی افزود: قطر لوله هزار و 800 تا دو هزار میلی متر خواهد بود که با اعتباری معادل 270 میلیون یورو از ذخیره ارزی احداث خواهد شد.

رضوی با بیان اینکه این فاز تا دو سال آینده به بهره برداری خواهد رسید افزود: حجم آب سرشاخه ها به قم 5/6 متر مکعب در ثانیه و 180 میلیون متر مکعب در سال است.

رئیس آب منطقه ای استان قم با اشاره به احداث سد کوچهری گفت: سد کوچهری در فاصله 7 کیلومتری جنوب غرب شهر گلپایگان احداث خواهد شد که 77 متر ارتفاع داشته و با اعتباری بالغ بر 53 میلیون یورو احداث خواهد شد.

طرح انتقال آب از سرشاخه های دز به قم یکی از طرحهای ملی دولت نهم است که تا پایان سال 88 به اتمام می رسد. در این طرح آب از سرشاخه های دز وارد سد کوچهری شده و سپس از آنجا به با خط لوله به قم وارد خواهد شد.