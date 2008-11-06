علما و فضلا در وحدت عملی بین شیعه و سنی بیشتر تلاش کنند

به گزارش خبرنگارمهردرتالش، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گیلان عصر چهارشنبه در هم اندیشی تخصصی مشترک علماء و روحانیون شیعه و اهل سنت غرب گیلان در تالش افزود: حفظ وحدت و انسجام میان مسلمانان از نیازهای اصلی امت اسلام است.
وی گفت: حفظ وحدت در جهت انسجام بخشی و هماهنگی مذاهب اسلامی در عصر کنونی امری بسیار واجب و ضروری است.
حجت الاسلام یاری یکی از برنامه های اصلی دشمنان اسلام را ایجاد تفرقه و اختلاف در میان مسلمانان دانست و افزود: امروز برنامه اصلی دشمنان اسلام بر ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی متمرکز شده که مردم باید با حفظ وحدت و انسجام خود در مقابل این توطئه ها مقابله کنند.
این مسئول خاطرنشان کرد: هر زمان که جوامع اسلامی متحد و منسجم بوده اند موجب اعتلای اسلام و عزت هر چه بیشتر مسلمانان شده و در صورت اختلاف و تفرقه نیز راه نفوذ بیگانگان و عوامل استکبار باز شده و بر علیه مسلمانان توطئه شده است.
حجت الاسلام یاری ادامه داد: نباید بهانه به دست بیگانگان داد و با اقدامات و فعالیتهای اختلاف انگیزانه زمینه های نفوذ آنان را فراهم کرد.
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