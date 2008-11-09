1113 تشکل سهام گذاری و تعاونی تولید در کشور فعالیت می کنند

غلامحسین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در اردیبهشت ماه امسال بخشنامه ای از وزارت جهاد کشاورزی خطاب به معاونت آب، خاک و صنایع صادر شد و شامل این موضوع بود که از این به بعد هرگونه واگذاری آب و زمین به کشاورزان باید منوط به بررسی و طراحی دفتر نظامهای بهره برداری صورت بگیرد.

وی افزود: در گذشته آب و زمین بدون هیچ شرایط و بررسی در اختیار متقاضیان قرار می گرفت و مشکلاتی را به وجود می آورد که در ادامه آن بیش از 10 نمونه متوقف و با رکود مواجه شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در آن بخشنامه از معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی خواسته شد که طی سه ماه دستورالعملی تنظیم شود و آب و زمین به بهره برداران واگذار شود و تابع مکانیزم خاصی باشد که این امر هم اکنون مراحل نهایی را طی می کند.

طباطبایی در مورد بخش مدیریت توام باعوامل تولید بیان داشت: در گذشته در وزارت خانه و بیرون از آن مدیریت توام با آب و خاک به رسمیت شناخته نشده بود و فکر می کردند برای مدیریت منابع آب واحد جداگانه ای باید در نظر گرفت وبرای سایر واحدها منابع جداگانه ای.

وی عنوان کرد: پایه اصلی هزار و 113 تشکل سهام گذاری و تعاونی تولید در کشور مدیریت و نگه داری آب است و به نوعی به تشکلهای آب بران اشاره می کنند.

مدیر کل دفتر نظامهای بهره برداری معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: بیش از 100 شرکت تعاونی تولید و شرکت سهامی زراعی کار مدیریت و بهره برداری از آن را همزمان با کارهای توام انجام می دهند.