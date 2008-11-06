دستیابی کشور به دانش فنی تراشه ردیابی ویروس بیمارگر در سیب زمینی

دکتر مجتبی خیام نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: افزایش جمعیت کشور ایجاب می کند تا به طور جدی از تمام توانمندیهای ممکن در جهت افزایش تولید و عملکرد محصولات و فرآورده های کشاورزی استفاده کرد.

وی ویروسها و ویروئیدها را از جمله عوامل بیمارگر و کاهش محصولات کشاورزی دانست و افزود: در صورت بروز آلودگیهای ویروسی و ویروئیدی مقدار محصول و عملکرد مزارع کاهش قابل توجهی می یابند.

رئیس مؤسسه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه این کاهش بسته به نوع ویروس یا ویروئید بیمارگر، حساسیت گیاه میزبان و شرایط محیطی متغیر است، اظهار داشت: میزان خسارت این عوامل در چغندر قند به 40، در سیب زمینی 80 و در مرکبات به 100 درصد می رسد.

خیام نکویی بهترین و کم هزینه ترین راه حل برای کاهش میزان آلودگیهای ویروسی را رعایت اصول پیشگیری و مراقبت و جلوگیری از شیوع و پخش چنین عوامل بیمارگر دانست و به مهر گفت: در این راستا ضرورت دارد تا تولیدات کشاورزی از جمله بذور و اندامهای تکثیر مانند پیوندکها، قلمه ها، نهالها و غیره مورد بررسی و بازرسی آزمایشگاهی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: برای این منظور محققان این مرکز با استفاده از نانوفناوری و زیست شناسی مولکولی موفق به تولید ریز تراشه ای شدند که قادر است بیش از 100 نوع عامل بیمارگر را تشخیص دهد.

خیام نکویی با تاکید بر اینکه این تراشه برای تشخیص بیماری ویروسی محصول مهم و اقتصادی سیب زمینی به کار می رود، توضیح داد: این ریز تراشه که به اندازه یک سانتیمتر مربع است می تواند در کمتر از چند ساعت و با دقتی در حد پیکوگرم عوامل ویروسی و ویروئیدی را ردیابی و مورد تشخیص قرار دهد.