شهادت یک مبارز فلسطینی در حمله صهیونیستها / بسته شدن گذرگاه های غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، جنگنده های رژیم صهیونیستی شب گذشته در ادامه نقض آتش بس بار دیگر نوارغزه را آماج حملات خود قرار دادند که در نتیجه آن یک مبارز فلسطینی شهید و شماری دیگر زخمی شدند.

در این حمله که مبازران گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی را در منطقه تل الزعتر در شمال نوارغزه هدف قرار داده بود، یک مبارز فلسطینی به شهادت رسید.

نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد روز گذشته نیز در حمله هوایی و زمینی به مناطق مختلف نوارغزه شش فلسطینی را شهید و چند تن دیگر را زخمی کردند.

این حملات در حالی صورت می گیرد که رژیم صهیونیستی و گروه های فلسطینی از ژوئن (خرداد) سال جاری تاکنون در آتش بس بسر می برند.

خبر دیگر اینکه "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دستور داد که تمامی گذرگاه های نوارغزه تا اطلاع ثانوی بسته شوند و از ورود کالا به این منطقه جلوگیری شود. باراک همچنین تهدید کرده است که عملیات نظامی این رژیم در نوارغزه شدت خواهد یافت.