  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۴۳

با نقض دوباره آتش بس رخ داد ؛

شهادت یک مبارز فلسطینی در حمله صهیونیستها / بسته شدن گذرگاه های غزه

شهادت یک مبارز فلسطینی در حمله صهیونیستها / بسته شدن گذرگاه های غزه

شهادت یک مبارز فلسطینی در حمله صهیونیستها و کشته شدن تمامی گذرگاه های نوار غزه از سوی رژیم اسرائیل از جمله تحولات امنیتی فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، جنگنده های رژیم صهیونیستی شب گذشته در ادامه نقض آتش بس بار دیگر نوارغزه را آماج حملات خود قرار دادند که در نتیجه آن یک مبارز فلسطینی شهید و شماری دیگر زخمی شدند.

در این حمله که مبازران گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی را در منطقه تل الزعتر در شمال نوارغزه هدف قرار داده بود، یک مبارز فلسطینی به شهادت رسید.

نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد روز گذشته نیز در حمله هوایی و زمینی به مناطق مختلف نوارغزه شش فلسطینی را شهید و چند تن دیگر را زخمی کردند.

این حملات در حالی صورت می گیرد که رژیم صهیونیستی و گروه های فلسطینی از ژوئن (خرداد) سال جاری تاکنون در آتش بس بسر می برند.

خبر دیگر اینکه "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دستور داد که تمامی گذرگاه های نوارغزه تا اطلاع ثانوی بسته شوند و از ورود کالا به این منطقه جلوگیری شود. باراک همچنین تهدید کرده است که عملیات نظامی این رژیم در نوارغزه شدت خواهد یافت.

کد مطلب 778246

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها