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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۰۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

- رئیس کمیته بین المللی مجلس دومای روسیه روز گذشته اعلام کرد که تغییر ریاست جمهوری در آمریکا پیوستن اوکراین و گرجستان به برنامه عملکرد عضویت به ناتو را تسریع نخواهد کرد.

- نگرانی در محافل اتحادیه اروپا نسبت به اظهارات سالیانه دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در خصوص استقرار سامانه موشکی در کالنینگراد.

- حمله هلیکوپترها و هواپیماهای پاکستانی به مواضع تروریستها 17 نفر از آنان را کشت.

- فلسطینی ها اعلام کردند که انتخابات شهرداری بیت المقدس را که هفته آینده از سوی رژیم اسرائیل برگزار خواهد شد، تحریم خواهند کرد

- اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی، آمریکا را متهم به ترویج تجارت مواد مخدر در کشورش و آمریکای لاتین کرد.

- سخنگوی پنتاگون از موافقت آمریکا با برخی از تغییرات در توافقنامه امنیتی این کشور با عراق خبر داد.

- یک نظر سنجی نشان می دهد که مردم فرانسه به ریاست جمهوری اوباما نگاه خوش بینانه ای دارند. 

- ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان اعلام کرد که زمان مناسب برای تماس با حزب‌الله را انتخاب خواهد کرد.

کد مطلب 778266

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