عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- رئیس کمیته بین المللی مجلس دومای روسیه روز گذشته اعلام کرد که تغییر ریاست جمهوری در آمریکا پیوستن اوکراین و گرجستان به برنامه عملکرد عضویت به ناتو را تسریع نخواهد کرد.

- نگرانی در محافل اتحادیه اروپا نسبت به اظهارات سالیانه دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در خصوص استقرار سامانه موشکی در کالنینگراد.

- حمله هلیکوپترها و هواپیماهای پاکستانی به مواضع تروریستها 17 نفر از آنان را کشت.

- فلسطینی ها اعلام کردند که انتخابات شهرداری بیت المقدس را که هفته آینده از سوی رژیم اسرائیل برگزار خواهد شد، تحریم خواهند کرد

- اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی، آمریکا را متهم به ترویج تجارت مواد مخدر در کشورش و آمریکای لاتین کرد.

- سخنگوی پنتاگون از موافقت آمریکا با برخی از تغییرات در توافقنامه امنیتی این کشور با عراق خبر داد.

- یک نظر سنجی نشان می دهد که مردم فرانسه به ریاست جمهوری اوباما نگاه خوش بینانه ای دارند.

- ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان اعلام کرد که زمان مناسب برای تماس با حزب‌الله را انتخاب خواهد کرد.