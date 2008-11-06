به گزارش انجمن قرآنی بانوان، این همایش با عنوان "مدیریت و برنامه‌ریزی" با هدف توانمندسازی زنان در بررسی موضوع به صورت خلاق و روش تعامل گروهی و کارگاهی با بهره‌گیری از صاحبنظران برگزار می‌شود.

این همایش سراسر با حضور بیش از 150 بانوی فعال قرآنی از سراسر کشور به برسی چالشها و موانع موجود در فعالیتهای این قشر در استانها می‌پردازد تا پس از نیازسنجی اولیه عرصه مدیریتی قرآنی بانوان را برنامه‌ریزی کند.

همایش سراسری انجمن قرآنی بانوان با حضور کارشناسان و مسئولان قرآنی کشور از جمله دکتر محمد علی خواجه پیری رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات پرسش و پاسخ از جمله برنامه‌های این همایش هستند.