همایش "حفظ میراث فرهنگی در دوره جنگ" در لبنان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه این همایش، استاد «تمام سلام» وزیر فرهنگ لبنان و تعدادی از نمایندگان و وزرای سابق، سفرای کشورهای عربی و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز چند از فعالان فرهنگی شرکت داشتند.

اولین سخنران کنفرانس «نسیحه الخطیب» رئیس انجمن میراث بود. وی گفت: میراث فرهنگی در زمان جنگ موضوعی حیاتی است که همایشی علمی را می‌طلبد، باشد که طرح موضوع به این صورت به‌زودی از حد نظریه به موضوع میراث تبدیل شود.

وی افزود: اصالت یک ملت به تمدنی است که نسلها از اجداد خود به ارث می‌برند و هرچه این آثار بی‌نظیرتر باشد حضور آن بزرگتر خواهد بود. این همان چیزی است که محققان را به تحقیق در مورد میراث تمدنی ملتها فرا‌ می‌خواند.

دکتر"حلاق" هم بعد از توضیح مفصل درباره میراث شفاهی اعلام کرد که وزارت فرهنگ در صدد ایجاد مدیریتی با عنوان «مدیریت اقتصاد و معرفت» است که به دلیل بودجه ناچیز آن زیر مجموعه وزارت فرهنگ است.

وی همچنین خبر داد که وزارت فرهنگ هم‌اکنون در حال آماده شدن برای طرحی است که هدف از آن آماربرداری، سندسازی و ثبت کلیه آثار غیر مادی میراث فرهنگی در لبنان است.