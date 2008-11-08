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۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۹:۵۳

طالبی "روشنایی‌های دشت" را سال آینده کلید می‌زند

طالبی "روشنایی‌های دشت" را سال آینده کلید می‌زند

فیلم / مجموعه "روشنایی‌های دشت" به نویسندگی و کارگردانی محمدعلی طالبی سال آینده مقابل دوربین می‌رود.

کارگردان فیلم‌های سینمایی "دیوار" و "تیک تاک" درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: مشغول نوشتن فیلمنامه هستم و برای تولید این فیلم / مجموعه "روشنایی‌های دشت" با شبکه دو به توافق رسیده‌ایم. همزمان لوکیشن‌ها را بازدید می‌کنم.

طالبی افزود: بخش‌هایی از مجموعه در شیراز، شهرکرد و شمال فیلمبرداری می‌شود. با شروع فصل زمستان امکان فیلمبرداری در این مناطق سرد را نداریم و ترجیح می‌دهم در این مدت روی متن کار کنم و سال آینده پروژه را کلید بزنیم.

"روشنایی‌های دشت" در 13 قسمت روایتگر زندگی محمد بهمن‌بیگی معلم بزرگ عشایر است که عده زیادی از عشایر را باسواد کرد. یک فیلم سینمایی هم با این موضوع ساخته می‌شود.

کد مطلب 778275

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