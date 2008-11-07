کلیسای ارتدکس روسیه خواستار گسترش خیرخواهی در زمان بحران مالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، اسقف اعظم وسفولد چاپلین رئیس دپارتمان روابط خارجی کلیسای ارتدکس روسیه طی یک نشست خبری در مسکو اعلام کرد: در شرایط بحرانی امروز باید میزان کمک به دیگران و اختصاص مبلغی را برای امور خیر مورد بررسی قرار دهیم.

وی اعتقاد دارد که تمام شهروندان بدون درنظرگرفتن میزان درآمد خود باید مبلغی را به امور خیر و کمک به نیازمندان اختصاص دهند.

این شخصیت دینی در کلیسای ارتدکس روسیه بر ضرورت به خاطر سپردن این امر که تمام مبالغی که همواره برای کمک به دیگری صرف می‌شود به خود اهداء‌کننده باز خواهد گشت تأکید کرد.

این نماینده مقر پاتریاک مسکو همچنین از مؤمنان جهان خواست به خاطر داشته باشند زمانی‌که پول بدون ارتباط با کارها، کالاها و خدمات حقیقی به دست آید امکان به وجود آمدن اقتصاد ثابت میسر نیست.