ثبت نام حج در خراسان رضوی اینترنتی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود مجردی امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه حج مشهد در جمع خبرنگاران افزود: امسال در خراسان رضوی 60 کاروان به حج فرستاده می شوند که ظرفیت هر کاروان شامل 98 تا 235 نفر زائر است.

وی افزود: امسال کاروانهای خراسان رضوی مدینه اول بوده و پس از هشت روز اقامت در مدینه 22 روز را در مکه سپری می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تغییری که در سال نوآوری و شکوفایی در حج امسال مشاهده می شود، بازدید همه کاروانها به صورت یک دوره آموزشی از نمایشگاه به منظور آشنایی با مناسک حج برای زائران است که در همین راستا نوآوری در چرخه آموزشی و اقدامات جدید و برنامه ها در کاروانها به صورت فرهنگی برنامه ریزی شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت خراسان رضوی یادآور شد: اولین پرواز حجاج 22 آبان ماه آغاز می شود.