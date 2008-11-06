به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، تشکیل ائتلاف " کلمه مشترک" یکی از چند ایده‌ای است که برای همکاریهای بین ادیان بهتر و سودمندتر، از سوی یک گروه از رهبران و علمای مسلمان به دنبال امضای نامه کلمه مشترک در ماه اکتبر سال گذشته میلادی شکل گرفت.

این گروه از علمای مسلمان پس از دیدار از دانشگاه یل و کیمبریج، طی دو روز گذشته در واتیکان با مقامات کاتولیک دیدار و گفتگو کردند و از آنجایی که این دیدارهای پشت درهای بسته صورت می‌گیرد پس از هر نشست بیانیه مشترکی صادر می‌شود.

ائتلاف علمای مسلمان امروز پنجشنبه 16 آبان قرار است با رهبر کاتولیکهای جهان در واتیکان دیدار کنند، دیداری که سه سال پس از مناقشه جهان اسلام با کلیسای کاتولیک برسر اظهارات بندیکت شانزدهم در دانشگاه رگنزبرگ، آلمان صورت می‌گیرد.

به دنبال اظهارات مناقشه‌برانگیز پاپ درباره اسلام، عدم عذرخواهی رسمی و اظهار تأسف از واکنشهای به وجود آمده برخی از علمای جهان اسلام از حضور در دیدار امروز با پاپ سرباز زده‌اند.