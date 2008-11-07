کاهش قیمت کالا با افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه میسر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس در جمع مدیران این منطقه اظهار داشت: زمانی می توان از کاهش قیمت کالاها و خدمات در کشور صحبت کرد که فاصله واحدهای اقتصادی تا بهره وری از بین برود.

وی افزود: برای ایجاد راه حل پایدار و ریشه ای به منظور کاهش قیمت کالاها و خدمات در کشور باید از منابع موجود در جامعه استفاده بهینه به عمل آورد و به سمت سازماندهی اصولی اقتصادی گام برداشت.

قاسمی با اعلام اینکه اجرای درست طرح تحول اقتصادی نقطه عطفی در افزایش بهره وری در کشور خواهد بود، خاطرنشان کرد: ارتقا شاخصهای اقتصادی در کشور نیازمند افزایش بهره وری است.

این مسئول عنوان کرد: شاخص بهره وری به عنوان عامل مهم در توسعه اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه موجب کاهش قیمتها می شود و این امر یکی از محورهای اساسی در طرح تحول اقتصادی پیشنهادی از سوی رئیس جمهور است.