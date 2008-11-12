سازنده فیلم‌های تلویزیونی "بازگشت" و "فیلمساز کوچک" درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه فیلم "فرشته‌ها سفر نمی‌کنند" را همراه با هومان فاضل می‌نویسم که فضایی اجتماعی دارد، اما شخصیت اصلی یک پسربچه است و به زودی نگارش آن به پایان می‌رسد.

سجادی حسینی درباره زمان شروع فیلمبرداری نیز گفت: با چند تهیه‌کننده صحبت‌هایی داشته‌ایم و به زودی تهیه‌کننده فیلم مشخص می‌شود. با توجه به اینکه قصه در جنوب اتفاق می‌افتد، ترجیح می‌دهم زمستان فیلمبرداری را شروع کنیم.

فیلم تلویزیونی "روزنه‌ای از بهشت" ساخته سجادی حسینی به تهیه‌کنندگی علیرضا رئیسیان در جشنواره رشد نمایش داده شد. وی در این باره گفت: فیلم درباره کودک است نه برای کودک. بنابراین طبیعی بود مخاطب نوجوان و بزرگسال بیشتر با آن ارتباط برقرار کند.