تاخير درجايگزيني يورو به دلار قدرت خريد درآمدهاي نفتي ايران را كاهش داده است

يك كارشناس بازار نفت درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: تاخير در اخذ بخشي از درآمدهاي نفتي ايران به يورو قدرت خريد درآمدهاي ايران را بسيار كاهش داده است .

علي رضا احدي افزود: كاهش ارزش دلار در برابر يورو از سال دو هزار ميلادي وتاخير ايران براي اجراي تصميم اخذ بخشي از درآمدها به انواع ارزها، قدرت خريد درآمدهاي نفتي ايران را درچند سال اخير بسيار كاهش داده است .

علي رضا احدي اضافه كرد: ايران بايد به عنوان يكي از كشورهاي مهم صادر كننده نفت ، اوپك را نيز براي فروش و قيمت گذاري نفت خام به يورو تحت فشار قراردهد چرا كه كشورهايي همانند عربستان و كويت كه صادرات گسترده اي را با آمريكا دارند و بخش اعظمي از واردات اين كشورها از آمريكا انجام مي شود كاهش ارزش دلار دربرابر يورو به درآمدهاي نفتي اين كشورها صدمه چنداني وارد مي كند .

وي اضافه كرد : تحقيقات موسسات بين المللي بازارنفت گوياي اين است كه از سال دوهزارميلادي با تعيين محدوده 22 تا 25 دلار براي قيمت نفت تاكنون قيمت واقعي نفت اوپك هيچگاه از اين رقم خارج نشده است.

وي اضافه كرد: نتايج اين تحقيقات همچنين نشان داده است اگر چه هر بشكه نفت 28 دلار عرضه مي شود اما قيمت واقعي آن با توجه به كاهش ارزش دلار در برابر يورو به 22 دلار كاهش مي يابد.

وي افزود: اين نتايج همچنين حاكي است: ايران بايد درآمدهاي نفتي خود را به انواع ارزها از مشتريان خود و با قيمت روز دريافت كند .

به گفته وي ، بدين ترتيب قدرت خريد درآمدهاي نفتي ايران هميشه حفظ مي شود .

