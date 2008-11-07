رسانه های جمعی در امر نهادینه کردن امر به معروف در جامعه پیشگام باشند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، معاون ادارات و کارخانجات ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان در نشست مدیران مسئول نشریات محلی و سرپرستان خبرگزاریهای فعال استان کردستان اظهار داشت: رسانه های جمعی با توجه به وضعیتی که در جامعه دارند می توانند پیشگامان احیا فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر باشند.

وی افزود: انتظار ما از رسانه های جمعی استان با توجه به این شرایط و به عنوان نمایندگان افکار عمومی در نهادینه کردن این فریضه الهی بسیار زیاد است.

این مسئول خاطرنشان کرد: خبرنگاران رسانه های جمعی با توجه به اشرافیتی که روی موضوعات مختلف دارند می توانند در زمینه نهادینه کردن این مهم و همچنین دعوت مردم برای توجه بیشتر به این فریضه الهی نقشی بسیار ویژه ای را ایفا کنند.

حسن زاده بیان داشت: طی دو سال گذشته رسانه های جمعی استان همکاری و تعامل بسیار خوبی با این مجموعه داشته اند و هدف اصلی ما از برگزاری این نشست استفاده از نظرات شما خبرنگاران برای بهبود وضعیت فعالیتهای امر به معروف و نهی از منکر در استان کردستان است.

معاون ادارات و کارخانجات ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان یادآور شد: ما بر اساس سرفصلهایی که این ستاد در تهران طراحی کرده برنامه ها را پیش برده و هم اکنون در حال برنامه ریزی برای برگزاری همایش کشوری در اواخر سال جاری در استان هستیم.

حسن زاده عنوان کرد: شناسایی هسته های فعال امر به معروف و نهی از منکر و راه اندازی این هسته ها در کلیه ادارات و سازمانهای دولتی استان نیز در دستور کار قرار گرفته که هم اکنون در بیش از 91 اداره شورای امر به معروف راه اندازی شده است.

وی نظارت بیشتر بر هسته های امر به معروف و ترویج عفاف و حجاب را از دیگر برنامه های این معاونت دانست و بر رعایت آن تاکید کرد.

در ادامه این جلسه نیز هر کدام از مدیران مسئول نشریات محلی و سرپرستان خبرگزاریهای فعال استان به بیان نظرات و پیشنهادات خود در راستای اجرای هر چه بهتر این فریضه الهی در استان پرداختند.