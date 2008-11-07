روحانیون مرجع رفع نیازهای فکری مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرمسار، حجت الاسلام ولی الله مصائبی در دیدار با روحانیون مستقر در طرح هجرت روستاهای گرمسار اظهار داشت: روحانیون باید در مناطق تحت پوشش خود ادامه دهنده راه پیامبران باشند و مردم را به سمت معنویت و ارزشهای الهی، توجه به خدا، قیامت و معاد بیشتر راهنمایی کنند.

وی افزود: روحانیت همواره باید استقلال خود را حفظ کند و حفظ استقلال از ویژگیهای روحانیت شیعه است.

به گفته این مسئول، روحانیون با نفوذ کلام خود می ‌توانند در شیوه درست زندگی کردن مردم موثر باشند و جامعه را با استفاده از آیات و روایات اسلامی به سوی سلامتی و تندرستی روح و جسم سوق دهند .

مصائبی با اشاره به سخنان امام (ره) که هیچ چیز برای روحانیت بدتر از دنیازدگی و اشرافیت نیست، یادآور شد: علاوه بر روحانیت ‌تنها مسئولان نظام نیز باید از اشرافیت پرهیز کنند تا حکومت اسلامی به درستی ایجاد شود.