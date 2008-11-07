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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۱۹

روحانیون مرجع رفع نیازهای فکری مردم هستند

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار گفت: روحانیون مطمئن ترین مرجع برای رفع نیازهای فکری مردم است که تاکنون شان خود را حفظ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرمسار، حجت الاسلام ولی الله مصائبی در دیدار با روحانیون مستقر در طرح هجرت روستاهای گرمسار اظهار داشت: روحانیون باید در مناطق تحت پوشش خود ادامه دهنده راه پیامبران باشند و مردم را به سمت معنویت و ارزشهای الهی، توجه به خدا، قیامت و معاد بیشتر راهنمایی کنند.

وی افزود: روحانیت همواره باید استقلال خود را حفظ کند و حفظ استقلال از ویژگیهای روحانیت شیعه است.

به گفته این مسئول، روحانیون با نفوذ کلام خود می ‌توانند در شیوه درست زندگی کردن مردم موثر باشند و جامعه را با استفاده از آیات و روایات اسلامی به سوی سلامتی و تندرستی روح و جسم سوق دهند.

مصائبی با اشاره به سخنان امام (ره) که هیچ چیز برای روحانیت بدتر از دنیازدگی و اشرافیت نیست، یادآور شد: علاوه بر روحانیت ‌تنها مسئولان نظام نیز باید از اشرافیت پرهیز کنند تا حکومت اسلامی به درستی ایجاد شود.

کد مطلب 778311

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