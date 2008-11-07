توسعه باغات در اراضی شیبدار از 2 هفته آینده آغاز می شود

پرویز گرشاسبی در گفتگو با مهر با اشاره به عدم ابلاغ دستورالعمل ماده 7 مصوبه دولت مبنی بر واگذاری اراضی شیبدارگفت: مقرر بود تا مهرماه سالجاری دستورالعملهای واگذاری اراضی شیبدار و تبدیل آنها به باغات از سوی وزارت جهاد کشاورزی به استانها جهت اجرا ابلاغ شود که متاسفانه هنوز ابلاغی در این ارتباط صورت نگرفته است.

مدیرکل دفتر حفاظت خاک و فرسایش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از ابلاغ نهایی دستورالعمل واگذاری اراضی شیبدار تا پایان آبان ماه امسال خبر داد و افزود: با همکاری و تعامل معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از محل منابع داخلی، توسعه باغات در اراضی شیبدار در سطح 7 هزار هکتار از دو هفته آینده در کشور آغاز می شود.

وی با اشاره به آغاز بهره برداری از اراضی شیبدار اعلام کرد: در سالجاری به منظور توسعه باغات در سطح 7 هزار هکتار از اراضی شیبدار اعتباری بالغ بر 21 میلیارد تومان تخصیص می یابد.

گرشاسبی اظهارداشت: تا زمان ابلاغ مصوبه مذکور توسعه باغات در اراضی دیم و دیم رها شده انجام خواهد شد وعملیات زیربنای آبخیزداری به منظور احداث سطوح آبگیرباران و استفاده از مواد جاذب رطوبت جهت کشت نهال در این اراضی عملیاتی می شود.

وی تصریح کرد: به طور متوسط برای هرهکتار کشت دیم در اراضی شیبدار رقمی بالغ بر3 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده که یک سوم این رقم برای اجرای عملیات زیربنایی آبخیزداری اختصاص دارد.

مدیرکل دفتر حفاظت خاک و فرسایش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: اجرای عملیات زیربنایی آبخیزداری در اراضی شیبدار بر عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، تامین نهال و مواد جاذب و نیز یارانه تامین نهال برعهده معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود، ضمن اینکه کاشت و بهره برداری از این اراضی از وظایف مردم است.