تامین به موقع گاز از مبادی بزرگترین مشکل پرسی ایران گاز کرج

داریوش محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج ادامه داد: شرکت پرسی ایران گاز کرج، بخش قابل توجهی از گاز شهرستان کرج را تامین می کند و باید به صورت منظم و روتین، حداقل گاز مورد نیاز را از مبادی دریافت کند، در حالی که متاسفانه پالایشگاه اصفهان (مبدا اصلی تامین گاز شهرستان کرج) به دلیل سرویس و کنترل فنی سالیانه، از حدود دو ماه قبل، این فرآورده را در اختیار ما قرار نداده است.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، مناطق اطراف از جمله پرند و شهریار به دلیل کمبود گاز در استان تهران، به ویژه کلان شهر تهران به استفاده از تاسیسات گاز مناطق کرج گرایش پیدا می کنند که این امر، یکی از عوامل موثر در کمبود گاز شهرستان کرج است.

رئیس شرکت پرسی ایران گاز کرج از گران شدن بنزین و سهمیه بندی آن به عنوان عامل موثر دیگر در افزایش مصرف گاز و به دنبال آن کمبود این فرآورده نام برد و بیان داشت: گران شدن بنزین باعث شده بسیاری از مردم به استفاده از گاز برای سوخت خودورهای خود استفاده کنند.

محمدی با اشاره به تعیین سهمیه گاز برای شهرکهای اقماری شهرستان کرج افزود: به دلیل عدم لوله کشی گاز در شهرکهای اقماری از قبیل خرمدشت و پیشاهنگی، با هماهنگی شوراها یک چهارم گاز ورودی به منطقه توسط شرکت پرسی ایران گاز کرج به این شهرکهای اقماری اختصاص یافته که امیدواریم این میزان در زمستان نیز جوابگوی نیازها باشد.

وی خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم در مورد گاز، خلا به وجود آید، زیرا تنها در این صورت است که از نگرانی شهروندان و هراس آنها در مورد کمبود گاز جلوگیری می شود.

70 درصد گاز شهرستان کرج به وسیله شرکت پرسی ایران گاز کرج تامین می شود و 20 درصد و 10 درصد باقی مانده نیز به ترتیب از سوی شرکت فرگاز و شرکت بوتان گاز تامین می شود.