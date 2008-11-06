آثار ارسالی به جشنواره ملی جوانه های شعر رضوی 30 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدحسین جعفری پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره ملی جوانه های شعر رضوی گفت: خراسان جنوبی با ارسال 200 اثر از 130 شاعر رتبه اول، خراسان رضوی با 125 اثر از 65 شاعر رتبه دوم و استان تهران با ارسال 113 اثر از 66 شاعر رتبه سوم را در ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ملی شعر رضوی به خود اختصاص دادند.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد خراسان جنوبی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره را تا تاریخ دوم آبان ماه بالغ بر 892 اثر برشمرد و افزود: 502 شاعر جوان و نوجوان در این جشنواره شرکت کردند.

این مسئول با اشاره به اینکه خراسان جنوبی برای سومین بار میزبان بخش شعر جشنواره ملی جوانه های شعر رضوی است، یادآور شد: این استان در سال 85 برای اولین بار در بخش عکس رضوی در این جشنواره حضور داشته است.

جعفری حضور 50 شاعری که اشعار آنها در مرحله اول داوری شده و قرائت اشعار توسط شاعران در جشنواره را از جمله مزیت های این جشنواره برشمرد.

وی زندگی، سیره، صفات و مناقب، فضائل و کرامات امام رضا (ع) و همچنین جلوه های فرهنگ رضوی اعم از علم، رافت، زیارت، شفا و شفاعت را از جمله محورهای این جشنواره عنوان کرد.

مدیر اجرایی جشنواره ملی جوانه های شعر رضوی خاطرنشان کرد: این جشنواره از مجموعه برنامه‌ های ششمین جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) است که برای آشنایی نوجوانان و جوانان با شرح زندگانی، صفات و فضائل برجسته حضرت امام رضا (ع) و ترویج فرهنگ و ارزشهای اصیل اسلامی برگزار می شود.