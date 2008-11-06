هزار کیلوگرم لوازم آرایشی تقلبی در کرج کشف شد

دکتر علی اکبر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کرم پودرهای تقلبی در کارگاهی در کرج تولید و بسته بندی می شد که با همکاری نیروی انتظامی عوامل آن دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی افزود: این افراد با سو استفاده از نشان تجاری یکی از کارخانه های معتبر تولید مواد آرایشی، کرم پودرهای تولیدی را در بازار به فروش می رساندند.

این مسئول خاطرنشان کرد: به منظور پیشگیری از بروز این گونه سو استفاده ها که سلامت جامعه را به خطر می اندازد از شهروندان خواست از خرید مواد آرایشی و بهداشتی که فاقد تاریخ تولید، انقضا و نشان تجاری از واحدهای تولیدی و صنعتی معتبر هستند خودداری کنند.

صفری یادآور شد: شهروندان باید از مواد آرایشی و بهداشتی که برچسب فارسی نویس دارند استفاده کنند و در صورت مشاهده هر نوع تخلفی در عرضه این نوع مواد نیز موضوع را از طریق شماره تلفن 2558934 به ماموران بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان کرج اطلاع دهند.