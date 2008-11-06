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۱۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۵۱

هزار کیلوگرم لوازم آرایشی تقلبی در کرج کشف شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان کرج از کشف یک هزار کیلوگرم لوازم آرایشی تقلبی در کرج که بیشتر شامل کرم پودر تقلبی بود، خبر داد.

دکتر علی اکبر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کرم پودرهای تقلبی در کارگاهی در کرج تولید و بسته بندی می شد که با همکاری نیروی انتظامی عوامل آن دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی افزود: این افراد با سو استفاده از نشان تجاری یکی از کارخانه های معتبر تولید مواد آرایشی، کرم پودرهای تولیدی را در بازار به فروش می رساندند.

این مسئول خاطرنشان کرد: به منظور پیشگیری از بروز این گونه سو استفاده ها که سلامت جامعه را به خطر می اندازد از شهروندان خواست از خرید مواد آرایشی و بهداشتی که فاقد تاریخ تولید، انقضا و نشان تجاری از واحدهای تولیدی و صنعتی معتبر هستند خودداری کنند.

صفری یادآور شد: شهروندان باید از مواد آرایشی و بهداشتی که برچسب فارسی نویس دارند استفاده کنند و در صورت مشاهده هر نوع تخلفی در عرضه این نوع مواد نیز موضوع را از طریق شماره تلفن 2558934 به ماموران بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان کرج اطلاع دهند.

کد مطلب 778352

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