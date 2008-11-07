پیگیری جذب اعتبارات متمرکز در آذربایجان شرقی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی در شورای برنامه ریزی آذربایجان شرقی اظهار داشت: با توجه به ناکافی بودن اعتبارات استانی برای انجام پروژه های عمرانی، مدیران دستگاه ‌های مختلف باید برای تامین بودجه مورد نیاز پروژه ها تلاش مضاعفی داشته باشند.

وی با اشاره به امکانات گسترده قرار گرفته در اختیار وزارتخانه های دولتی افزود: به عنوان مثال بیش از 20 هزار میلیارد ریال در بخش حمل و نقل و 19 هزار میلیارد ریال در بخش مسکن به عنوان اعتبار متمرکز در اختیار وزرای مربوطه قرار دارد.

به گفته استاندار آذربایجان شرقی، در صورت تلاش مضاعف مدیران اجرایی، اعتبارات متمرکز وزارتخانه ها می تواند در پروژه های آذربایجان شرقی جذب و هزینه شود.

این مسئول با اشاره به راهکارهای جذب اعتبارات متمرکز بیان داشت: ارتباط با کارشناسان تصمیم ساز و رایزنی با مدیران میانی وزارتخانه ها در جذب اعتبارات متمرکز موثر خواهد بود.

علیرضا بیگی در ادامه به شروع برنامه ریزی برای تدوین برنامه پنجم توسعه اشاره و خاطرنشان کرد: سال 88 سال پایه برنامه پنجم توسعه بوده و باید نسبت به تنظیم لایحه بودجه این سال دقت مضاعفی صورت گیرد.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به بحران مالی غرب اشاره کرد و یادآور شد: به رغم برخی اظهارنظرها به طور حتم اقتصاد کشور از این بحران متاثر می شود و باید راهکارهای مقابله با این موضوع در کارگروه های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

در این نشست مقرر شد برای تعیین پروژه های اولویت دار جهت هزینه اعتبارات مازاد درآمد استانی کمیته ای با ریاست استاندار آذربایجان شرقی و با عضویت نمایندگان و سازمان اقتصاد و امور دارایی استان تشکیل شود.