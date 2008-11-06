اشاعه فرهنگ منور رضوی تنها راه پاسداشت امام رضا(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدحسین صفارهرندی در پیام خود به مناسبت برگزاری سومین جشنواره بین المللی شعر ترکی رضوی در ارومیه آورده است: در عصر سلطه رسانه ای جهان که هدف بزرگ نااهلان و دین ستیزان دنیای زر و زور و تزویر، محور هویت دینی و ملی ماست، اشاعه فرهنگ منور رضوی در رکاب نائب امام عصر(عج) بزرگترین دستاویز ما برای رسیدن به خواست رسول خدا (ص) است.

وی در ادامه این پیام آورده است: اقلیم پاک و بلند آوازه ایران اسلامی خاستگاه مهم ترین حوادث و رویدادهای تاریخی جهان بوده و ازهمین رو سرزمین ما به مرکز برخورد فرهنگها و تعالی افکار و درنتیجه جوشش و تعالی و صدور آن به خارج از مرزهای جغرافیایی مبدل شده است.

صفارهرندی با بیان اینکه ورود با برکت کاروان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) از غرب ایران و طی مسیر در جاده ولایت و عزیمت ایشان به شرق، تحولات عظیمی را در این منطقه ایجاد کرد که نشان این تاثیرات عمیق معنوی را باید در وجود گرانقدر هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت در سرزمین بندگی و مهر دانست که سلسله الذهب او نشان از سلسله عشق و ارادتی دارد که تا همیشه دنیا بر گردن ایرانیان آویخته است و قدمگاه ها، خود حدیث مفصل دینداری، مردم داری و اخلاق کریمه و یادگار قدوم متبرک آن امام همام است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خاتمه پیام خود از همت بلند اصحاب فرهنگ و هنر، سازمانها، نهادها و موسسات دولتی و مردمی و تلاش دست اندرکاران که با درک به موقع رسالت و مسئولیت خود قدم در این راه نهاده و برنامه ارزشمند ششمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) را تدارک دیده اند تقدیر کرده است.

در جشنواره بین المللی شعر ترکی رضوی علاوه بر شاعرانی از استانهای داخلی، هنرمندانی از کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان شرکت کرده اند.

برگزاری جشنهای مخصوص ولادت امام رضا (ع) در 23 مسجد استان، برپایی نمایشگاهی از آثار نقاشی و عکاسی و خطاطی هنرمندان داخلی و خارجی در مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه از برنامه های جنبی دو روزه این جشنواره است.