تعلیق 500 کارمند یک شرکت بزرگ رایانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ای ام دی یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده پردازشگرهای رایانه های خانگی و دومین تولید کننده قطعات رایانه ای در جهان قصد دارد 500 نفر از کارمندان خود را از میان 15 هزار و 500 کارمند که در سراسر جهان مشغول به کار هستند، اخراج کند.

مقامات این شرکت تاکنون اطلاعی مبنی بر مکان و کشوری که تعلیق این 500 نفر صورت خواهد گرفت ارائه نکرده است. همچنین این شرکت این اقدام را قسمتی از برنامه کاهش مخارج به دلیل بروز مشکلات مالی اعلام کرده است.

به گفته مقامات ای ام دی برای غلبه بر مشکلات اقتصادی که در ماه سپتامبر برای این شرکت به وجود آمده است نیاز است تا قسمتی از هزینه ها کاهش یابد.

همچنین تا سال آینده بالغ بر 3 هزار نفر از کارمندان ای ام دی به شرکتی با نام فاندری منتقل خواهند شد که با هزینه ای برابر 5.7 بیلیون دلار و با سرمایه گذاری مشترک این شرکت و شرکت ابوظبی تاسیس شده است.

بر اساس گزارش رویترز، این سرمایه گذاری مشترک می تواند باعت جریان سرمایه به شرکت شده و رقابت ای ام دی را با رقیب بزرگ و جهانی خود یعنی اینتل بهبود بخشد.