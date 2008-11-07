مرزهای استان کرمانشاه جزو مرزهای پاک و سالم کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد در چهارمین نشست فرمانداران استان که با حضور استاندار این استان برگزار شد، اظهار داشت: در نشست قبلی فرمانداران که مدتی پیش برگزار شد، 22مصوبه در زمینه های عمرانی، برنامه ریزی، پشتیبانی و اداری و مالی، سیاسی و بازرگانی به تصویب رسید که تمامی آنها مورد پیگیری و بررسی قرار گرفته اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر فعال و توانمند شدن بازارچه های مرزی استان افزود: آنچه که در بحث ورود و خروج کالاها در مرزها برای ما ملاک عمل است فرمایشات و سخنان رهبر معظم انقلاب در این زمینه است بنابراین در رابطه با بازارچه های مرزی بر همگی ما فرض است که دستورات معظم له را در خصوص صادرات مورد عمل و توجه قرار دهیم.

این مسئول با تاکید بر فعال تر شدن بازارچه های مرزی بیان داشت: بازارچه های مرزی باید فعال، توانمند و ضابطه مند باشند و باید تلاش کرد در عین حال که تجارت و ورود و خروج کالاها در آنها انجام می شود، تجارت پاک و سالم نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: حال که شرایط در تمامی زمینه ها در مرزهای استان مهیا است جا دارد فرمانداران در جهت توسعه تجارت مرزی تلاش بیشتری کنند.

در ادامه این جلسه معاون برنامه ریزی استانداری، معاون پشتیبانی و توسعه منابع نیروی انسانی، مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی استان اقدامات انجام شده در جهت رفع مشکلات مربوط به خشکسالی، تقویت بنیه اقتصادی منطقه و روند اجرای تسهیلات اشتغالزایی، ساختار نیروی انسانی، چگونگی روند مبادله موافقت نامه ها، اجرای طرح تحول اقتصادی، توزیع سهام عدالت، بررسی مشکلات کشاورزان را بررسی کردند.