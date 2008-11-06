تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران به شخص اوباما بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد دکتر علاء الدین بروجردی ظهر امروز در دومین روز از همایش فرماندهان و مدیران بسیج وزارتخانه ها و ادارات سراسر کشور افزود: آمریکاییها به دنبال گسترش حضور خود در مناطق حساس جهان از جمله خاورمیانه بوده اند و با استفاده از حادثه 11 سپتامبر توانستند در افغانستان و عراق پایگاه نظامی ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: امروز آمریکا، انگلیس و ناتو با تمام قوای خویش در باتلاق افغانستان به دام افتاده اند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: اقتدار دولت جمهوری اسلامی ایران زمانی به تمامی جهانیان اثبات شد که دولت آمریکا برای کاهش بحران عراق درخواست مذاکره با ایران را کرد.

وی درباره انتخابات ریاست جمهووری آمریکا گفت: نباید انتظار تغییر اساسی و بنیادی در رفتار حاکمان کاخ سفید با ایران را داشت و البته تغییر رفتار آمریکا به شخص اوباما بستگی دارد.