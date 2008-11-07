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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۳۱

خدایی به مهر خبر داد:

پذیرش 11 هزار داوطلب در تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی به کارشناسی

پذیرش 11 هزار داوطلب در تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی به کارشناسی

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: 11 هزار نفر در تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی سال 87 پذیرفته می شوند.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افرادی که در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 87 ثبت نام کرده و مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند در روز دوشنبه 20 آبان از طریق پیک سنجش و سایت سازمان سنجش آموزش کشور از شرایط انتخاب رشته مطلع شوند.

وی اظهار داشت: این دسته از داوطلبان می توانند با آگاهی از تکمیل ظرفیت رشته های تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در آزمون کاردانی به کارشناسی و در صورت وجود رشته های مربوط به رشته امتحانی آنها از تاریخ 29 آبان تا دوم دی ماه (به مدت چهار روز) نسبت به انتخاب رشته اینترنتی در این مرحله اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش افزود: نتایج تکمیل ظرفیت این آزمون یک ماه پس از انتخاب رشته توسط داوطلبان در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.

به گزارش مهر، در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 195 هزار و 881 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده بودند.

کد مطلب 778388

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