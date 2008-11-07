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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۲۷

تصویربرداری "پسرها سرباز به دنیا نمی‌آیند" به پایان می‌رسد

تصویربرداری "پسرها سرباز به دنیا نمی‌آیند" به پایان می‌رسد

گروه سازنده فیلم تلویزیونی "پسرها سرباز به دنیا نمی‌آیند"به کارگردانی شاهد احمدلو در آخرین روزهای تصویربرداری در لوکیشن شهرک قدس مشغول کارند.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم این هفته به پایان می‌رسد و تدوین آن آغاز می‌شود. "پسرها..." داستان سه دوست است که تلاش می‌کنند از خدمت سربازی فرار کنند. احمدلو که پیش از این فیلم تلویزیونی "بهار، قبل و بعد" را کارگردانی کرده، فیلم جدید خود را در فضایی کمدی می‌سازد.

عوامل فیلم تلویزیونی "پسرها سرباز به دنیا نمی‌آیند" عبارتند از نویسنده: رویا محقق، بازنویسی: حمید آذرنگ، طرح اولیه: احمدلو و محسن تنابنده، تصویربردار: احمد احمدی، طراح گریم: مهری شیرازی، موسیقی: ناصر چشم‌آذر، طراح صحنه و لباس: محسن غلامی و مدیر تولید: محمد تجلی.

اکرم محمدی، رز رضوی، کیانوش گرامی، سعید پیردوست و افسانه ناصری در این فیلم بازی کرده‌اند. حسن توکل‌نیا تهیه‌کننده "پسرها سرباز به دنیا نمی‌آیند" است که در مرکز سیمافیلم تولید می‌شود.

کد مطلب 778390

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