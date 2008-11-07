به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم این هفته به پایان می‌رسد و تدوین آن آغاز می‌شود. "پسرها..." داستان سه دوست است که تلاش می‌کنند از خدمت سربازی فرار کنند. احمدلو که پیش از این فیلم تلویزیونی "بهار، قبل و بعد" را کارگردانی کرده، فیلم جدید خود را در فضایی کمدی می‌سازد.

عوامل فیلم تلویزیونی "پسرها سرباز به دنیا نمی‌آیند" عبارتند از نویسنده: رویا محقق، بازنویسی: حمید آذرنگ، طرح اولیه: احمدلو و محسن تنابنده، تصویربردار: احمد احمدی، طراح گریم: مهری شیرازی، موسیقی: ناصر چشم‌آذر، طراح صحنه و لباس: محسن غلامی و مدیر تولید: محمد تجلی.

اکرم محمدی، رز رضوی، کیانوش گرامی، سعید پیردوست و افسانه ناصری در این فیلم بازی کرده‌اند. حسن توکل‌نیا تهیه‌کننده "پسرها سرباز به دنیا نمی‌آیند" است که در مرکز سیمافیلم تولید می‌شود.