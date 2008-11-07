به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه یکی از بهترین شیوه هایی که برای حاضر شدن در مکان یا جلسه ای، بدون نیاز به سفر وجود دارد استفاده از ویدئو کنفرانسهاست. در این صورت فرد قادر خواهد بود به راحتی و با استفاده از تکنولوژی ارتباط ویدئویی در هر نقطه ای از جهان حضور پیدا کرده و در جلسه مربوطه شرکت کند.

با این حال مطالعات جدید در مورد تاثیر این دستگاه بر شیوه های رفتاری انسان نشان می دهد که ویدئو کنفرانسها بر روی اثر و کنش متقابل انسانها به صورت زیرکانه و ماهرانه ای تاثیر می گذارد.

این مطالعات نشان می دهد پزشکان و پرستارانی که برای شرکت در جلسات کاری از ویدئو کنفرانسها استفاده می کنند، تحت تاثیر فرد یا افراد تشکیل دهنده جلسه، نظریات خود را تغییر می دهند. در مقابل افرادی که به صورت فیزیکی در جلسات حضور پیدا می کنند بیشتر بر اساس بحثهای صورت گرفته قضاوت کرده و نظریات خود را ارائه می کنند.

محققان با بررسی بر روی رفتار 44 متخصص پزشکی که در کنفرانس پزشکی شرکت کرده بودند دریافتند که ویدئو کنفرانس به نسبت ملاقات رو در رو، ذهن افراد را بیشتر به خود درگیر کرده و در این صورت انرژی درک کمتری را برای فهم مفهوم جلسه برای افراد باقی خواهد گذاشت.

در عین حال استفاده از شیوه هایی که افراد برای درک بازخورد یا فیدبک سخنان خود در هنگام صحبت و رد و بدل کردن نظریات خود در جلسات مورد استفاده قرار می دهند (مانند نگاه مستقیم به چشم حاضران) ممکن نخواهد بود.

بر اساس گزارش زی نیوز، پژوهشگران بر این باورند که شرکت کنندگان در ویدئو کنفرانسها تمرکز کمتری بر موضوع داشته و توانایی کامل برای دنبال کردن موضوع بحث را نخواهند داشت.

همچنین استرس وارد شده بر افراد در این جلسات بسیار بیشتر از جلسات رو در رو برآورد شده است.